C’est via les réseaux sociaux que certains Warriors continuent de rendre hommage à Dejan Milojevic, leur assistant, décédé d’une crise cardiaque à 46 ans lors du déplacement à Salt Lake City. Arrivé en 2021 à San Francisco, le technicien serbe s’occupait des intérieurs, et sa première mission était de former James Wiseman, sélectionné en deuxième choix de la Draft.

Le souci, c’est que James Wiseman avait connu une saison blanche et le Serbe avait concentré ses efforts sur Kevon Looney. C’est sous sa coupe que le pivot des Warriors avait franchi un cap, plus particulièrement l’année du titre, et il s’est exprimé sur Instagram sur la mort de son mentor.

La transmission d’un savoir et d’une sagesse

« Je n’aurais pas pu demander un meilleur entraîneur, professeur et frère ces dernières années. Ce fut un privilège de te rencontrer et d’apprendre à tes côtés » écrit Kevon Looney. « Les connaissances et la sagesse que tu m’as transmises te survivront et ton héritage restera dans les mémoires. R.I.P Dejan ».

Comme Kevon Looney, Dejan Milojevic n’était pas un intérieur de grande taille, mais il compensait son manque de centimètres par sa science du placement et son énergie.

« C’est vraiment devenu un rebondeur d’élite cette saison et Decky (surnom de Dejan Milojevic) a fait de l’excellent boulot pour l’aider dans ce domaine », soulignait Steve Kerr lors des playoffs 2022.

L’art de l’écran retard

À la même époque, le regretté Dejan Milojevic avait partagé ses conseils pour dominer au rebond, et il avait avoué qu’il avait beaucoup regardé Dennis Rodman !

« Si vous observez la trajectoire du ballon, vous pouvez prédire et anticiper le rebond, en fonction de la puissance du shoot, qui vous permet de vous positionner. Et, si vous vous battez, vous pouvez faire toutes ces choses », expliquait l’ancien coach de Mega Basket, avant d’évoquer l’écran retard. « Si vous entrez en contact avec quelqu’un, il ne peut pas sauter. C’est comme ça que vous pouvez lutter avec les joueurs qui sautent haut. »