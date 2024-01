Sans Victor Wembanyama, les Spurs chutent chez les Hornets

Comme il souhaitait affronter son ami et ex-coéquipier Bilal Coulibaly en back-to-back, Victor Wembanyama avait demandé à ne pas disputer la première manche de celui-ci à Charlotte, pour mieux être disponible ce samedi soir à Washington.

En l’absence de leur pépite française, les Spurs se sont dès lors appuyés sur Keldon Johnson (25 points) et Devin Vassell (17 points, 7 passes, 5 rebonds), mais cela n’a pas suffi pour résister aux Hornets (124-120), emmenés de leur côté par un quatuor LaMelo Ball (28 points, 8 passes, 3 interceptions) – Brandon Miller (24 points, 9 rebonds) – Miles Bridges (23 points, 6 rebonds) – PJ Washington (20 points, 6 rebonds).

En tête quasiment toute la partie, mais bousculée sur le finish, où LaMelo Ball a dû s’employer, cette équipe des Hornets met ainsi fin à une série de six défaites de rang, une semaine après avoir été corrigée à San Antonio. Des Spurs qui s’inclinent pour la quatrième fois de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LaMelo Ball termine fort. Auteur de 16 de ses 28 points dans le quatrième quart-temps, LaMelo Ball a été décisif pour aider les Hornets à décrocher ce qui constitue, seulement, leur troisième victoire depuis le début du mois de décembre. Une façon de démontrer que ses sensations sont bel et bien de retour, car il s’agit de sa meilleure perf’ depuis son retour de blessure. Malgré le réveil de Tre Jones dans le dernier acte, « Melo » n’a pas tremblé et il lui a répondu, inscrivant notamment un panier capital à 26 secondes de la fin, pour mettre Charlotte à +3 et alors que San Antonio avait pris l’avantage quelques possessions auparavant.

– Les retours de Brandon Miller et Zach Collins. Cette rencontre, globalement dominée par Charlotte, a également été synonyme de reprise pour un joueur majeur de chaque rotation : Brandon Miller côté Hornets, Zach Collins côté Spurs. Les deux hommes étaient respectivement absents depuis une et trois semaines, mais ils ont également chacun brillé à leur échelle, Miller se distinguant avec ses paniers à 3-points et Collins abattant du bon boulot à l’intérieur en l’absence de Victor Wembanyama. Deux retours bienvenus pour ces deux équipes en difficulté collectivement.

5

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.