C’est l’hommage d’un coach à un autre. D’un ami. Alors que la NBA, les Warriors et le basket serbe sont en deuil suite au décès de Dejan Milojevic, victime d’une crise cardiaque à 46 ans, Darko Rajakovic a rendu hommage à l’assistant de Golden State en lançant la rencontre face au Heat avec un système qu’il avait piqué à ce dernier.

« J’ai dit à mes gars que je les aimais » expliquait un Darko Rajakovic très ému sur son discours auprès de ses joueurs avant la rencontre. « Notre premier système du match, c’était un ATO (« After Time Out », un système de sortie de temps-mort) que Deki (Dejan Milojevic), mon ami, avait dans son répertoire. C’est lui qui m’a appris ce système. C’est ce qu’il a apporté à la NBA, à Golden State. Je lui ai volé ce système. C’était notre première action du match, et elle nous a permis de marquer. Je dédie cette victoire à notre équipe et à Deki. »

Le système en question ? Scottie Barnes vient ainsi fixer la défense du Heat poste bas, Bam Adebayo devant aider Kyle Lowry. Comme Nikola Jovic n’a pas suivi Gary Trent Jr, cela fait trois défenseurs « fixés ».

Les Raptors ne s’attendaient sans doute pas à mobiliser ainsi trois défenseurs, alors que Jontay Porter et RJ Barrett coupent ensemble dans la raquette, histoire de bien bloquer la défense de Miami sous le cercle.

C’est le « principe de l’aspirateur », qu’on retrouve à Boston mais aussi dans de nombreuses équipes de NBA. Les deux shooteurs extérieurs du cinq majeur, Immanuel Quickley et Gary Trent Jr. en profitent de leur côté pour coulisser derrière la ligne à 3-points, le second pouvant être servi après un relais de Jontay Porter dans la raquette.

Résultat : le premier panier du match pour les Raptors et pour Gary Trent Jr, auteur de 28 points à 10/13 au tir, dont 8/9 derrière la ligne à 3-points. Et un hommage réussi à Dejan Milojevic.