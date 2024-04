Un chat noir rode à Memphis : les Grizzlies perdent aussi Marcus Smart !

C’est l’infirmerie la plus remplie de la NBA ! Alors que le staff médical doit déjà s’occuper de Steven Adams (out pour la saison), Brandon Clarke (out depuis dix mois) et Ja Morant (opéré de l’épaule ce jeudi), les Grizzlies révèlent que Marcus Smart va manquer au moins six semaines de compétition. Grosso modo, on ne le reverra donc qu’après le All-Star Game, puisque le All-Star Week-End se déroule du 16 au 18 février prochain.

Initialement, on pensait que l’ancien meneur des Celtics s’était juste luxé un doigt dans la belle victoire à Dallas, mais les examens ont révélé une rupture d’un ligament au niveau de l’annulaire de la main droite !

Il n’y a plus de meneur…

Déjà mal en point après l’annonce de la fin de saison de Ja Morant, Memphis perd donc son remplaçant, et il faut rappeler que le troisième meneur, Derrick Rose, est aussi à l’infirmerie pour soigner ses ischios. L’ancien MVP n’a joué que deux rencontres depuis le 16 décembre, pour seulement 21 minutes.

Alors que les dirigeants viennent de se séparer de Bismack Biyombo, on ne serait pas surpris qu’ils recrutent dans les heures qui viennent un ou deux meneurs de jeu.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.3 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.2 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.7 4.3 2.7 2.1 3.1 0.3 14.5 Total 601 30 38.8 32.3 77.6 0.8 2.7 3.5 4.6 2.6 1.6 1.9 0.4 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.