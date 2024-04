Le Jazz dans le bon tempo

Knicks, Heat, Mavericks, Sixers et Bucks. On ne parle pas là de candidats au titre, mais des équipes battues par le Jazz depuis un mois. Auteurs d’un démarrage raté (7-16), les joueurs d’Utah se sont brillamment repris depuis et les voilà victorieux de… onze de leurs quinze dernières rencontres !

Testé et désormais aux portes du Top 10 à l’Ouest, Utah (18-20) est clairement monté en puissance depuis quelques semaines et, assez étonnamment, c’est à l’extérieur que les coéquipiers de Lauri Markkanen ont trouvé le bon tempo, avec six victoires en neuf matchs depuis le 13 décembre.

« C’est bien de partir en déplacement et de se rassembler collectivement » juge ainsi le Finlandais, qui flirte avec les 24 points et 9 rebonds de moyenne cette saison. « Il n’y a pas de fans derrière nous et il n’y a que ce que nous avons dans le vestiaire. C’est plus simple de se rassembler sur la route. Nous n’avons pas obtenu beaucoup de victoires en début de saison, mais je pense que cela commence à venir. »

En progrès à l’extérieur

Mieux : les deux derniers succès en déplacement du Jazz ont carrément eu lieu à Philadelphie et Milwaukee. Autrement dit deux des meilleures franchises de la ligue !

« Ces victoires démontrent que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs » estime à ce propos Collin Sexton, qui affiche 21.2 points de moyenne depuis qu’il est devenu titulaire. « Nous pouvons rivaliser avec n’importe qui, peu importe notre bilan et peu importe celui de l’adversaire. »

Un discours qui se rapproche de celui de Kris Dunn, relancé par Utah depuis un an et qui savoure les récentes prestations de l’équipe.

« J’aime appeler ça le ‘swag’ et notre ‘swag’ est un peu élevé en ce moment » confirme le meneur, lui aussi titulaire désormais et qui se fond à merveille dans le collectif mormon. « Nous continuons de faire les bonnes choses. Nous avons beaucoup de talent dans l’équipe et, si nous faisons circuler la balle et si nous défendons fort, alors de bonnes choses peuvent se produire et c’est ce que nous avons démontré au cours de notre road-trip de trois matchs. »

Garder confiance pour grimper au classement

La confiance ne cesse donc de grandir dans le vestiaire du Jazz et, pour Will Hardy, le technicien local, son groupe va dans la bonne direction avec autant de grosses victoires engrangées loin de Salt Lake City…

« C’est une excellente manière de gagner en confiance et de comprendre que, lorsque nous jouons ensemble, en équipe, nous sommes capables de battre de bonnes équipes à l’extérieur » considère justement le coach de la franchise. « En début de saison, nous avions deux interrogations. La première : pouvons-nous être une bonne équipe ? La seconde : pouvons-nous gagner à l’extérieur ? Le fait de battre deux bonnes équipes en déplacement, mais aussi le succès que nous avons connu à l’extérieur ces dernières semaines, c’est important pour la confiance de l’équipe. »

Avec maintenant une série de six matchs à domicile, avant de repartir en déplacement, Utah a tout intérêt à capitaliser sur sa belle dynamique du moment afin de continuer de se rapprocher du play-in. Et ainsi redevenir l’une de ces équipes poil-à-gratter dans la conférence Ouest.