Les Wizards récupèrent un ancien vainqueur du concours de dunks

Arrivé à Washington dans les valises de Jordan Poole, Ryan Rollins n’a pas fait long feu dans la capitale. Même si son contrat était pleinement garanti cette saison, l’ancien des Warriors n’était pas dans la rotation de Wes Unseld Jr, et l’arrière de 21 ans a carrément été libéré par les Wizards, hier.

De quoi offrir un spot aux Wizards, qui en ont profité pour intégrer Hamidou Diallo à leur équipe première.

Le vainqueur du Slam Dunk Contest 2019 récupère ainsi un contrat de 10 jours et, au sein d’une équipe actuellement 14e de sa conférence (6 victoires – 30 défaites), il a une chance de montrer qu’il mérite bien une place en NBA. À 25 ans, il évoluait cette saison en G-League, au sein du Capital City Go-Go, l’équipe affiliée aux Wizards.

Il tournait ainsi à 18.5 points, 7.9 rebonds et 2.7 passes in 32 minutes, sur 15 rencontres. Le problème, pour Hamidou Diallo, c’est que s’il possède des qualités athlétiques rares et qu’il défend plutôt bien, il est un shooteur très faible, qui ne peut pas écarter le terrain. De quoi empêcher l’ancien du Thunder et des Pistons de se faire une vraie place en NBA. La bonne nouvelle, pour lui, c’est que les Wizards ont surtout besoin de défense…