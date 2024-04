Brook Lopez avait failli rejoindre les Rockets…

Très ambitieux l’été dernier avec des dizaines de millions de dollars à dépenser, les Rockets s’étaient positionnés sur Brook Lopez pour épauler Alperen Sengun et Jabari Smith Jr. dans la raquette. C’est ce que révèle ESPN qui rapporte que le frère de Robin, free agent, avait réellement hésité à rejoindre Houston où Ime Udoka venait d’être nommé comme entraîneur.

Il faut rappeler qu’il y avait beaucoup d’incertitudes à Milwaukee après le départ de Mike Budenholzer et l’échec de la saison, et les millions de dollars des Rockets étaient séduisants. Finalement, Lopez avait décidé de prolonger, et l’offre était impossible à refuser : 48 millions de dollars sur deux ans !

Au final, Houston a plutôt bien réussi son marché avec Fred VanVleet, Jeff Green, Jock Landale et Aaron Holiday. Surtout, les dirigeants n’ont finalement pas signé de grosse pointure sous les panneaux, et ça permet à Alperen Sengun de progresser à vitesse grand V, au point d’être l’un des favoris pour le trophée de la meilleure progression.