Les Mavericks sur la piste de Pascal Siakam ?

Restera, restera pas ? Après avoir transféré OG Anunoby, les Raptors pourraient boucler leur mini-reconstruction avec le transfert de Pascal Siakam. L’ailier-fort All-Star n’a pas été prolongé cet été, et ses rapports avec la direction seraient tendus. Cette nuit, avec ses 36 points, il a été le grand artisan de la victoire face aux Cavaliers, et Sportsnet rapporte que trois équipes restent intéressées par ses services : les Hawks, et ce n’est pas une nouveauté, les Pacers et les Mavericks. NBC évoque aussi la piste des Kings, qui cherchent à se renforcer sur le poste 4.

Il reste cinq semaines aux franchises pour effectuer des échanges, et nos confrères rapportent que d’autres formations pourraient se positionner sur l’ailier-fort de Toronto.

Statu-quo jusqu’à la « free agency » ?

A moins que Pascal Siakam ne préfère finir la saison aux Raptors. C’est ce que révèle Marc Stein, un « insider » proche de Dallas. Selon lui, le camp Siakam préfère tester la « free agency » en juillet 2024, plutôt que de prolonger pendant la saison, que ce soit avec les Raptors ou une autre formation en cas de transfert.

S’il s’agit vraiment de ses intentions, ce sera un frein sérieux à toute possibilité d’échange, et les Raptors pourraient le perdre en juillet prochain, sans la moindre contrepartie.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 TOR 32 35 51.2 26.1 74.6 1.5 5.1 6.6 5.1 2.3 0.8 2.3 0.2 21.9 Total 503 31 48.9 32.3 77.1 1.5 5.1 6.5 3.6 2.8 0.9 1.9 0.6 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.