Une première réussie pour OG Anunoby

Arrivé en tant que « tête de gondole » d’un trade impliquant également Miles McBride et Precious Achiuwa en échange d’Immanuel Quickley et RJ Barrett, OG Anunoby a vécu une transition entre 2023 et 2024 pour le moins agitée.

Après avoir appris l’officialisation de son départ de Toronto pour New York et passé le soir du réveillon seul dans une chambre d’hôtel de « Big Apple », l’ailier britannico-nigérian s’est préparé pour son premier match sous ses nouvelles couleurs qui n’avait rien d’un cadeau, avec la réception de Minnesota, le leader de la conférence Ouest !

La transition s’est finalement plutôt bien passée, puisqu’en plus d’avoir disputé 35 minutes pour 17 points et 6 rebonds, ses Knicks l’ont emporté 112 à 106. Il s’est également distingué avec le meilleur +/- du match, à +19 !

« Je me suis bien senti. J’ai juste essayé d’aider l’équipe des deux côtés du terrain », a-t-il confié après la rencontre, revenant également sur cette intégration éclair qui s’est finalement bien passée. « Je parlais aux gars en défense et ils me parlaient aussi, pour que je sache où je devais être, mais ça s’est bien passé. Même pendant le match, ils me disaient : ‘Va ici, fais ça’. Oui, ils m’ont aidé, c’est sûr, beaucoup d’entre eux. Et je leur en suis reconnaissant ».

Validé par Tom Thibodeau et Julius Randle

Apprécié par Tom Thibodeau pour sa polyvalence et sa capacité à peser sur le jeu en défense, OG Anunoby a notamment dû se farcir Anthony Edwards, auteur de 35 points mais à 11/21 au tir et 4 ballons perdus en route. Pour son nouveau coach, cette première sortie a clairement été concluante.

« Je pense que pour un premier match, c’est impressionnant. Juste d’avoir été prêt et d’avoir en quelque sorte géré sur le moment. Il a joué intelligemment et a bien joué avec les autres. Il s’est battu, il a bien bougé sans ballon, et a mis quelques bons tirs, pris quelques bonnes décisions. C’était un très bon début ».

De quoi installer une bonne base en vue de relancer la dynamique autour de Jalen Brunson et Julius Randle, avec donc OG Anunoby potentiellement comme troisième menace. Julius Randle en a d’ailleurs profité pour féliciter son nouveau coéquipier après avoir déploré le départ de deux de ses « frères » suite à l’annonce du trade.

« C’est un compétiteur. Il met des tirs au bon moment, le tout en défendant sur le meilleur joueur adverse. Ce n’est pas facile de faire ce qu’il a fait », a rappelé Julius Randle, héros de la soirée avec 39 points.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.8 16.8 2023-24 TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.6 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 Total 395 29 47.3 37.5 74.2 1.1 3.2 4.3 1.6 2.4 1.2 1.3 0.5 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.