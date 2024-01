Julius Randle fête l’arrivée de OG Anunoby en battant les Wolves

OG Anunoby est en tenue pour la première fois avec les Knicks, qui défient un gros morceau : les Wolves. Et derrière le duo Anthony Edwards – Karl-Anthony Towns, ce sont les visiteurs qui font le premier écart de la rencontre, à +9 (23-32) après les 12 premières minutes. Les joueurs de Chris Finch vont même prendre jusqu’à 11 points d’avance.

Ce sera toutefois le plus gros écart du match en faveur de Minnesota, le banc de New York relançant l’équipe, avant que Jalen Brunson ne permette aux Knicks de mettre la main sur la rencontre à la pause (61-49).

Les locaux continuent de faire grimper l’écart, jusqu’à +22 (83-61) sur un 3-points du nouveau venu, OG Anunoby, alors que l’attaque des Wolves se limite globalement aux exploits d’Anthony Edwards, Rudy Gobert étant notamment plusieurs fois cueilli par Isaiah Hartenstein près du cercle. Un bon passage de Jordan McLaughlin permet néanmoins aux Wolves de ne pas totalement lâcher (94-78) à l’entrée du quatrième quart-temps.

Et comme Minnesota n’est pas la meilleure équipe de l’Ouest pour rien, Karl-Anthony Towns prend le match à son compte, poussant Julius Randle à la faute pour totalement relancer les Wolves !

Derrière leur KAT, les visiteurs recollent à quatre petits points (99-95) avec plus de six minutes à jouer dans le match. On se dit alors que le « momentum » a basculé, surtout que OG Anunoby doit sortir pour six fautes. Sauf que Julius Randle va inscrire les paniers qu’il faut pour éviter à New York de sombrer, Anthony Edwards n’arrivant pas de son côté à suppléer Karl-Anthony Towns dans les moments les plus critiques. Et New York s’impose (112-106).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La première de OG Anunoby. Pour sa première avec les Knicks, OG Anunoby a fait du OG Anunoby avec une défense solide, de l’impact physique et de la réussite à 3-points. Trois points qui ont sûrement fait très plaisir à Tom Thibodeau, même si le nouvel arrivé a dû quitter ses partenaires après avoir pris sa 6e faute.

– Le comeback raté de Karl-Anthony Towns et des Wolves. Bousculés au rebond tout le match, comme le décrira Chris Finch, qui regrettait les 16 rebonds offensifs de New York qui ont fait très mal à son équipe, les leaders de l’Ouest ont dû s’en remettre au talent de Karl-Anthony Towns pour tenter le hold-up dans le quatrième quart-temps. Et ça a bien failli fonctionner, New York tenant finalement le coup dans la dernière ligne droite.

– MVP Randle. Et si les Knicks ont tenu, c’est surtout parce qu’à côté d’un Jalen Brunson maladroit et surtout distributeur, Julius Randle a mis les paniers qui comptaient. Malgré cinq fautes au compteur, l’ailier fort (39 points) a été décisif pour son équipe, et il a eu droit aux « M-V-P » du Madison Square Garden.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.