Ime Udoka ne se satisfait pas du bilan équilibré des Rockets

Le match idéal pour se relancer. Équipe très sérieuse à domicile au début de saison, les Rockets, qui restent sur trois défaites de suite, toutes dans leur salle, accueillent les Pistons la nuit prochaine. « Une équipe qui joue très bien, en dépit de son bilan », décrit Jeff Green en parlant de la pire formation de la ligue, qui vient seulement de mettre fin à une série de 28 défaites de rang.

Le vétéran des Rockets estime que beaucoup des récentes erreurs commises par son équipe sont « mentales ». Son coach Ime Udoka le pense aussi. Dimanche, lors d’un rare entraînement accompagné d’une session vidéo, l’ancien cerveau des Celtics a pu appuyer sur ce qui n’allait pas sur les trois matchs perdus en question.

Les soucis défensifs notamment, puisque sur cette séquence, ses Rockets ont affiché la pire défense de la ligue : 123 points encaissés face aux Pacers, 129 face aux Suns et enfin 131 face aux Sixers, pourtant privés de Joel Embiid.

Pas une « bonne chose » d’être à 50%

Le message délivré lors de cette session vidéo ? « Beaucoup de préparation mentale pour nous et pointer du doigt ce qu’on veut être à l’avenir. Ce n’est pas une bonne chose d’être à 50% de victoires. Cela signifie qu’on est en route pour atteindre 41 victoires et 41 défaites. Ce serait un accomplissement aux yeux de la plupart des gens. Mais on n’aime pas ce sentiment », lâche Ime Udoka.

Malgré la dynamique en cours, sa troupe affiche un bilan parfaitement équilibré à 15 victoires et autant de défaites. La saison passée, au même stade, les Texans présentaient un bilan bien moins reluisant (9v-21d). Pour autant, le coach arrivé l’été dernier dit ne pas vouloir regarder en arrière.

« On veut… établir un nouveau standard pour nous-mêmes. On pourrait très bien être à 20v-10d. Ce n’est pas très agréable d’être à 15v-15d. On veut montrer les matchs perdus et les points sur lesquels on n’a pas été à la hauteur, et ce qu’on pourrait faire. On doit se préparer mentalement et atteindre un autre niveau de préparation », réclame-t-il.

L’attention aux détails

Plutôt que la dimension physique, il insiste ainsi sur cet « aspect mental, l’attention portée aux détails, la connaissance du plan de jeu… L’effort, la combativité sont là depuis le premier jour, ce n’est donc pas une question physique. Il s’agit de se concentrer sur les détails. »

Le stratège prend l’exemple des 42 points inscrits par Tyrese Maxey et de comment les autres Sixers ont contribué à leur grosse sortie offensive. « On a marqué 127 points, c’est évidemment suffisant pour gagner, mais notre défense lors des trois derniers matchs est la dernière de la ligue. On est 6e au classement sur l’année (ndlr : 111 points encaissés sur 100 possessions), on veut voir comment on peut revenir à la deuxième place. »

Son discours est à la hauteur de ses exigences fixées plus tôt dans la saison. Elles ne doivent pas faire oublier que, si la saison s’arrêtait aujourd’hui, son équipe, 10e à l’Ouest et juste devant les Warriors au classement, disputerait le « play-in ».

Jae’Sean Tate rappelle aussi que l’équipe actuelle est « complètement différente » de celle de l’année dernière. Nouveaux joueurs, nouveaux rôles…

« Comme l’a dit le coach, on ne se préoccupe pas de l’année dernière ou du dernier match. On essaie juste de se préparer pour une équipe qui sort d’une victoire et commencer la nouvelle année sur une bonne note. »