Un match de patron pour Tyrese Maxey

Quatre défaites en autant de rencontres. Tel était le bilan affiché par les Sixers cette saison lorsqu’ils évoluaient sans Joel Embiid. Un bilan amélioré ces derniers jours avec une victoire à Orlando, puis cette nuit à Houston.

Auteur de 23 points en Floride, Tyrese Maxey a inscrit quasiment le double face aux Rockets. Le meneur des Sixers a démarré sa rencontre avec une idée en tête : attaquer, attaquer et encore attaquer. Il n’a cessé de harceler la défense adverse avec ses pénétrations, parvenant à se créer des espaces là où il n’y en a pas.

« Ça a été un peu difficile au départ, ils nous sont rentrés dedans, donc je voulais être ultra agressif pour aider mes coéquipiers à rentrer dans le match. Ça se passe comme ça parfois. Une fois qu’on est dedans et qu’on se met en place, ça va », décrit simplement le leader de l’équipe lorsque le pivot n’est pas là.

Une impression confirmée par son coach, Nick Nurse. « C’était un bon niveau d’agressivité pour lui ce soir. J’ai trouvé qu’il avait été très bon avec ses réacteurs. J’adore lorsqu’il décolle et essaie de créer quelque chose. Il a pris des coups mais il a été sur la ligne des lancers-francs, parce qu’il était agressif et cherchait le contact », décrypte le technicien en référence aux 15 lancers obtenus par son joueur (14/15).

La confiance de Joel Embiid

Moins heureux, comme son coach le souligne, derrière la ligne à 3-points (2/9), Tyrese Maxey a terminé la rencontre avec 42 points (13/26 aux tirs), sa deuxième plus grosse éruption de la saison après ses 50 points, en plus de 4 rebonds et 4 passes.

Soulignant le gros travail en défense de son coéquipier Tobias Harris (22 points) devant Alperen Sengun en fin de rencontre, le joueur de 23 ans rapporte que Joel Embiid a « confiance en [eux], en [leurs] performances s’il est blessé ou a besoin d’un soir de repos ».

« Donc on est super. Je trouve que notre bilan (sans Joel Embiid) ne le montre pas, mais on commence à avancer, on sait comment on veut jouer, défendre, ça va bien se passer pour nous », termine celui qui, en tournant à 26 points de moyenne sur la saison, file tout droit vers son premier All-Star Game.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 29 37 45.9 39.3 88.2 0.6 3.3 3.9 6.6 2.0 0.8 1.5 0.6 25.8 Total 225 30 47.5 40.9 86.4 0.3 2.5 2.8 3.8 1.9 0.7 1.1 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.