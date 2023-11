Ime Udoka aussi exigeant avec les jeunes Rockets qu’avec les Celtics ou les Spurs

Après un mois de compétition, les parieurs auraient sans doute été peu nombreux à imaginer les Rockets être devant les Warriors ou les Clippers au classement. Les Texans doivent beaucoup à Ime Udoka d’afficher un bilan équilibré (6 victoires – 6 défaites) avec une 8e place actuelle à l’Ouest.

Celui-ci, après une saison blanche liée à sa suspension, est passé des aspirations de titre avec les Celtics aux aspirations d’une équipe voulant se mêler à la course aux playoffs. Le technicien de 46 ans assure que passer d’une situation à l’autre n’est pas si compliqué.

« Pour moi, les attentes sont les mêmes, les normes sont les mêmes. On veut jouer à un certain niveau, peu importe qu’il s’agisse d’une équipe qui vise le titre ou d’une jeune équipe. On veut construire ces habitudes et ces fondamentaux dès le premier jour », affiche le coach, longuement interviewé par The Athletic, sur les progrès défensifs du groupe notamment.

Il n’y a pas de jeunes ou de vétérans. Juste des joueurs

Ime Udoka rappelle qu’à Boston, malgré la présence de joueurs déjà affirmés au sein de l’effectif, il a dû casser certaines habitudes. L’idée est d’en faire autant que les Rockets, chez qui, hormis une poignée de vétérans (Fred VanVleet, Dillon Brooks ou Jeff Green), les jeunes cadres sont nombreux.

« Je ne vais pas les traiter différemment, leur demander moins d’efforts. On va les pousser à bout. Et il faut reconnaître qu’ils se sont adaptés et qu’ils ont réagi vite et bien », apprécie-t-il.

L’ancien joueur NBA avait déjà eu l’occasion de le dire au printemps dernier : « La jeunesse n’est pas une excuse. » « Si tu fais une erreur, je ne vais pas la mettre sous le tapis parce que tu es jeune et que tu peux faire la même erreur encore et encore. Ils l’ont compris dès le premier jour, c’est ma façon de faire. Mais tout le monde a le mérite d’avoir compris tout ce qu’on essaie de faire », poursuit Ime Udoka en pensant vraisemblablement à Jalen Green, Jabari Smith Jr, sans oublier Alperen Sengun.

Pousser les superstars, les autres suivront

Le natif de Portland a ainsi été à bonne école en évoluant pendant sept ans aux côtés de Gregg Popovich comme assistant. Là-bas, à San Antonio, il a appris l’importance de « ne pas griller les étapes ».

« Chaque année, on avait des équipes de vétérans et on commençait par les bases, comme s’ils ne savaient rien. Si vous faites cela avec des vétérans Hall of Famers qui ont gagné des titres, il est évident que vous ferez de même avec l’équipe plus jeune que vous devez construire. C’est une chose de le voir, mais il s’agit surtout des fondamentaux, des bases et des fondations », poursuit le coach.

Plutôt que les enjeux liés à la défense et à l’altruisme, Ime Udoka a surtout retenu de coach Pop sa façon de coacher « tout le monde de la même manière. Il les met au même niveau, voire plus (en matière d’exigences), avec Tim (Duncan), Tony (Parker), Manu (Ginobili) et les superstars. Vous poussez vos gars plus loin, et tout le monde suit. »