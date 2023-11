Alpi, un ami qui vous veut du bien

Considéré comme un « Baby Jokic », Alperen Sengun continue de prouver qu’il est sans doute le joueur qui se rapproche le plus du double MVP, champion NBA avec les Nuggets. Mieux, le jeune pivot turc dispose pour lui, à 21 ans seulement, d’un potentiel encore inexploité qui laisse rêveur plus d’un fan des Rockets, las de trois années de disette sans playoffs. Il est carrément le meilleur marqueur et rebondeur de Houston, et le 2e passeur.

Déjà passé de 9.6 points, 5.5 rebonds et 2.6 passes entre sa saison rookie et 14.8 points, 9.0 rebonds, 3.9 passes la saison passée pour sa deuxième campagne, le jeune pivot turc des Rockets fait encore mieux en ce début de saison, à 20.9 points, 8.8 rebonds, 5.7 passes, le tout à 59% de réussite aux tirs, dont 35% à 3-points.

Un axe fort avec Fred VanVleet

Une réussite que « Alpi » met sur le compte de l’arrivée bienfaitrice des vétérans que sont Fred VanVleet et Jeff Green, deux champions NBA. Mais qu’on peut aussi attribuer aussi bien au changement d’entraîneur qu’à Alperen Sengun, lui-même, sur une courbe de progression impressionnante depuis ses débuts en 2021.

« On était comme une équipe universitaire [ces dernières saisons]. Bien sûr qu’on voulait des vétérans qui pouvaient nous apprendre [les ficelles] et pouvaient nous montrer la voie. C’est une évidence », explique-t-il pour The Ringer. « Maintenant, on a deux joueurs qui ont gagné des titres dans l’équipe et ils nous parlent beaucoup. On apprend beaucoup d’eux. On adore ça ! »

En étroite collaboration avec son meneur, nouveau au club, notamment sur l’inévitable pick & roll, Alperen Sengun a tout de suite été dans le bain avec FVV. La preuve, les deux Rockets sont, après Cade Cunningham et Jalen Duren des Pistons, le duo qui s’échange le plus de passes en moyenne en NBA.

Alperen Sengun, futur All-Star ?

La différence est notable aussi bien à l’oeil nu qu’en termes de statistiques avancées : quand Alperen Sengun est sur le terrain, les Rockets scorent en moyenne 8.8 points (sur 100 possessions) de plus que leurs adversaires. Quand il est sur le banc, les Rockets sont à -5.6 points (sur 100 possessions).

Acceptant volontiers la comparaison avec Nikola Jokic, Alperen Sengun se motive en le considérant comme un modèle à suivre. Un modèle qui évolue à un « niveau monstrueux », que le Turc espère bien atteindre à son tour. Notamment avec ce petit tir sur un pied, à la Dirk Nowitzki, qu’il a vraiment fait sien cette saison.

Avec sa production actuelle, et des résultats collectifs également à la hausse, Alperen Sengun peut viser haut, et décemment espérer toucher sa première étoile l’an prochain, ou la saison suivante. D’autant qu’avec Ime Udoka désormais à Houston, il a du répondant sur le banc.

« J’aime les entraîneurs qui sont durs avec moi. Parfois, je perds ma concentration. Quand je travaille avec des coachs qui piquent des colères, ça me réveille. C’est bien pour moi. »

Un contrat tacite que confirme Ime Udoka. Lui aussi tout sourire. « Quand je suis arrivé, il m’a dit qu’il voulait être coaché à la dure, comme c’était le cas pour lui en Europe. Et donc, je m’y plie bien volontiers et je fais ce qu’il a demandé » sourit l’ancien technicien des Celtics.

Ime Udoka le compare à Arvydas Sabonis

Passé par le célèbre centre de science sportive du P3 à Santa Barbara durant l’été, après avoir grandi de deux centimètres (!), Alperen Sengun avait pour objectif de bosser sur ses jambes pour les renforcer et devenir plus explosif dans l’attaque du cercle. Zach Collins et Daniel Theis en ont déjà fait les frais cette saison, postérisés !

Sur le dunk au-dessus de Daniel Theis en l’occurrence, Alperen Sengun a ainsi posé plusieurs écrans, sous des angles différents, pour disséquer la défense des Clippers et accéder au cercle avec férocité.

« Je pense vraiment que son QI basket est plus élevé qu’on le pense », conclut Ime Udoka. « Il comprend vraiment le jeu. Pour un gars de son âge, il est capable de faire beaucoup de choses que des gars comme Jokic font. Il y a les passes spectaculaires, dans le dos, à l’aveugle, tout ça est très bien. Il me rappelle d’ailleurs [Arvydas] Sabonis, moi qui ait grandi à Portland. Parfois, on a presque l’impression qu’il s’ennuie et il va tenter une passe très difficile parce qu’il voit le jeu avant les autres. »

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 12 32 58.8 34.6 60.9 2.8 5.9 8.8 5.7 3.1 0.9 2.7 0.5 20.9 Total 159 25 53.0 28.5 70.5 2.6 4.8 7.4 3.4 3.2 0.9 2.3 0.9 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.