Cade Cunningham et Jalen Duren, le duo d’avenir des Pistons

Avec trois de leurs quatre premiers matchs à l’extérieur, les Pistons n’avaient pas les faveurs du calendrier pour lancer leur saison. Surtout eux qui sortent d’une campagne calamiteuse à 17 victoires et 65 défaites l’an passé.

Mais, à deux victoires et deux défaites, dont une sur le fil à Miami pour la soirée d’ouverture (103-102), la jeune troupe de Detroit ne s’en sort pas trop mal.

« On n’a pas eu beaucoup de temps ensemble [la saison passée] »

Il faut dire que Jalen Duren (15.5 points, 13.3 rebonds et 2 contres de moyenne) et Cade Cunningham (21.0 points, 7.5 passes) commencent à trouver leurs repères l’un à côté de l’autre, eux qui n’avaient joué que 79 minutes ensemble (sur 9 matchs) sur les planches avant cette saison…

Sur ses trois premières sorties, avant un match délicat face à OKC, l’intérieur totalisait déjà 18 dunks et 8 contres.

Le nouveau pivot titulaire des Pistons n’a finalement que 47 jours de plus que Victor Wembanyama, mais déjà une saison NBA dans les jambes. Et désormais un meneur qui peut le mettre sur orbite pour des alley-oops tonitruants !

« Je l’ai invité chez moi cet été », raconte Cade Cunningham dans The Athletic. « On en avait parlé plus tôt durant l’intersaison, c’était une intention mutuelle. On voulait se retrouver et faire quelques gammes ensemble. On n’a pas eu beaucoup de temps ensemble [la saison passée]. »

Les résultats n’ont pas tardé. Selon les stats officielles de la NBA, Cade Cunningham donne 2.3 passes décisives par match à Jalen Duren, son coéquipier le plus recherché. Et la réciproque est vraie également car le pivot donne 49% de ses passes à son meneur ! Ne cherchez pas plus loin quel est l’axe majeur en attaque pour Detroit…

« On a tous les deux ce sens du jeu »

Il y a deux ans, Cade Cunningham avait pu entrevoir la perspective d’un joueur qui donne de la hauteur à son jeu avec Marvin Bagley. Mais, avec Jalen Duren, l’ancien n°1 de la Draft des Pistons peut encore viser plus haut.

« Avec JD, il s’agissait surtout d’ajuster notre alchimie, de trouver nos repères. Entre Bagley et moi, ça s’est mis en place sans rien forcer. Dès qu’il est arrivé, on a eu une bonne relation sur le terrain. Mais ça peut prendre du temps de développer une alchimie avec un intérieur, pour les lobs notamment. On n’a pas eu beaucoup de temps ensemble à l’entraînement la saison passée, mais ça commence à venir après notre session d’été. »

Principal changement dans le jeu des Pistons par rapport à l’an passé, Jalen Duren et ce « vertical spacing » ne peuvent que faire du bien à la franchise de Detroit, qui cherche toujours son second souffle depuis les grandes années Billups – Wallace au début des années 2000…

À respectivement 19 et 22 ans, Jalen Duren et Cade Cunningham doivent devenir le duo d’avenir des Pistons.

« Je voulais juste passer plus de temps avec lui », conclut Jalen Duren sur cet été de travail commun. « C’était comme une présentation l’un à l’autre, pour qu’on apprenne à mieux jouer ensemble. Je voulais voir quels sont ses spots sur le terrain, et comment je peux lui créer des positions ouvertes. Mais honnêtement, ça s’est fait naturellement avec son QI. Je pense qu’on a tous les deux ce sens du jeu. »

Detroit compte en tout cas beaucoup sur eux et vient d’activer ses options sur leur saison 2024/25 (13.9 millions pour Cade Cunningham et 4.5 millions pour Jalen Duren), ainsi que pour Jaden Ivey (7.9 millions).