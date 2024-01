Alors que l’année 2023 touche à sa fin, la NBA nous offre différentes compilations sur l’année calendaire.

Et après les tirs à 3-points, on passe aux passes décisives. C’est DeMar DeRozan qui décroche la première place avec son offrande ultra spectaculaire face aux Bucks. Avant l’ailier des Bulls, on retrouve les suspects habituels, avec Nikola Jokic, Luka Doncic, Trae Young ou encore LaMelo Ball qui font parler leur vision du jeu.