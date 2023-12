Alors que l’année 2023 touche à sa fin, la NBA nous offre différentes compilations sur l’année calendaire.

Et on commence avec les meilleurs 3-points de l’année. Avec des prières lointaines, souvent au buzzer, parfois ultra décisives. Nikola Jokic écoeure ainsi Anthony Davis et les Lakers en finale de conférence, alors que Luka Doncic hérite de la première place du Top 10 de l’année avec son shoot à 3-points à une main face aux Nets…