Les Nets s’effondrent face à la folie de Luka Doncic (49 points) !

Les fins de match étouffantes ne réussissent pas aux Nets jusqu’ici. Après s’être inclinés d’un souffle face aux Cavs, les New-Yorkais pensaient tenir leur réaction sur le parquet des Mavs, où ils ont fait la course en (courte) tête pendant la majeure partie de la rencontre. Mais ils sont tombés sur un os : Luka Doncic.

Voyant son équipe malmenée dans le « money time », le Slovène a pris les choses en main et a multiplié les numéros de soliste dont il a le secret. À trois minutes de la fin, les visiteurs pensaient pourtant prendre une option après un panier primé de Royce O’Neale (110-115). Rendu dans la foulée par le chef d’orchestre adverse.

Ce duel improbable entre les deux hommes allait se poursuivre puisque O’Neale, encore servi par Spencer Dinwiddie, convertissait à nouveau de loin, avant que ce diable de Doncic ne réponde. Sur la possession suivante, le même O’Neale a hérité d’une bonne position dans le corner mais s’est emmêlé les pinceaux face à l’intervention de Josh Green. Airball.

Le leader des Mavs n’en demandait pas tant. D’un « step-back » lointain, il redonnait un point d’avance à sa formation (119-118) mais Cam Thomas, encore leader offensif de Brooklyn dans ce match, trouvait un moyen d’égaliser avec un long tir à 2-points (120-120).

Vaillants, malgré deux titulaires absents (Nic Claxton et Cam Johnson) et un différentiel conséquent au niveau des coups de sifflet (trois fois plus de lancers-francs pour les Mavs), les Nets s’accrochaient à leur espoir de première victoire de la saison.

Mais le génie d’en face en avait encore sous la semelle. Il signait un quatrième panier primé, le plus dingue de tous, pour faire basculer pour de bon le match en faveur des Texans. « C’est une spéciale Luka », pouvait sourire après coup Jason Kidd, dans l’équipe reste invaincue.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « circus shot » de Luka Doncic. Le commentateur local l’a décrit comme un « hook » à 3-points. Peu importe le nom qu’on lui donnera, ce tir est venu de nulle part. Dans une possession si mal embarquée, le Slovène a réussi à s’en sortir malgré la pression défensive adverse en envoyant ce shoot désespéré à une main et avec la planche, offrant trois points d’avance aux Mavs à 26 secondes de la fin. Luka Doncic trouvait encore un moyen de bluffer le public de l’American Airlines Center.

– Cam Thomas en feu. Le scoreur fou des Nets a confirmé. Après une première sortie à 36 points en sortie de banc, l’arrière des Nets a enchaîné avec 30 points (12/19) cette nuit, éclipsant le leader attendu de cette formation, Mikal Bridges. À l’instar de Dorian Finney-Smith, Cam Thomas avait récupéré une place dans le cinq majeur pour ce match en raison l’absence de Nic Claxton (cheville) et de Cam Johnson (mollet).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 99 DET 111

MEM 104 DEN 108

ATL 120 NYK 126

BOS 119 MIA 111

CLE 105 OKC 108

CHI 104 TOR 103

SAS 126 HOU 122

DAL 125 BRO 120

UTH 120 LAC 118

POR 97 ORL 102