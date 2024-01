Tom Thibodeau peste contre le manque de lancers-francs de Jalen Brunson

« Ce n’était pas un match facile car le niveau d’intensité physique en première mi-temps était différent. Puis, en seconde période, je ne sais pas à quoi ressemblait une faute. » Tom Thibodeau est en colère. Non seulement parce que son équipe s’est inclinée à Orlando, mais aussi parce qu’elle a été bousculée.

Les Knicks ont commis 30 fautes et ont été dominés au rebond (49-40). Néanmoins, ce sont les douze lancers-francs de Jalen Brunson qui irritent le plus le coach de New York.

« Ce que ce gars vit, c’est ridicule. Ridicule », insiste Tom Thibodeau pour SNY. « Il se fait marteler encore et encore. Je suis fatigué et saoulé de tout ça. Je vois tout. Ce sont des fautes, c’est aussi simple que ça. Il n’y a pas d’autre moyen de le dire. »

Tom Thibodeau en a marre

Le meneur de jeu n’a pas manqué une seule tentative dans cette rencontre face au Magic. Mais ce n’est que la quatrième fois de la saison qu’il atteint ou dépasse les dix lancers-francs tentés. Avec ses 5.6 tentatives par match, il n’est qu’à la 26e place de la ligue, loin du leader Joel Embiid et ses 11.6 de moyenne.

Dans le Top 15 des meilleurs marqueurs, seul Tyrese Maxey passe moins de temps sur la ligne (5.3) que lui.

« Personne ne pénètre plus vers le cercle que ce joueur », estime le coach des Knicks en parlant de Jalen Brunson. « Et si on frappe son bras, alors on frappe son bras. Si on le frappe à la tête, alors on le frappe à la tête. Ce sont des fautes. Des fautes. J’en ai marre. »

Alors que Jamahl Mosley a félicité Anthony Black pour sa défense sur Jalen Brunson, qui a terminé avec 20 points à 4/15 au shoot, en disant qu’il a « fait un sacré travail », que pense le joueur des Knicks de l’arbitrage dont il serait victime ?

« Les shoots ne sont pas rentrés, mais ceci étant dit, on aurait pu gagner ce match », a-t-il simplement lancé pour ESPN, ne voulant clairement pas parler de ce sujet.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 32 36 47.2 44.6 81.5 0.7 3.3 4.0 6.0 2.1 1.1 2.4 0.2 25.9 Total 377 28 49.0 39.5 81.2 0.5 2.7 3.2 4.4 1.8 0.7 1.5 0.1 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.