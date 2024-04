Gregg Popovich va continuer de ménager Victor Wembanyama lors des « back-to-back »

Brillant la veille avec 30 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 7 contres lors de la première confrontation entre Portland et San Antonio, Victor Wembanyama n’était pas de la partie pour le « rematch » entre les deux équipes cette nuit. Touché à plusieurs reprises à la cheville droite ces dernières semaines, le premier choix de la dernière Draft doit prendre des précautions pour ne pas aggraver sa blessure, d’après le staff médical des Spurs.

Avant la rencontre, son coach Gregg Popovich a ainsi confié s’être rangé derrière la décision du staff médical de laisser « Wemby » au repos, ajoutant que son temps de jeu allait également être allégé.

« Il est en restriction de minutes et ne pourra pas jouer de « back-to-back » pendant quelques semaines, jusqu’à ce qu’ils fassent une autre radio et puissent vérifier son pied à nouveau », a indiqué le technicien des Spurs.

Une question de confiance

Alors qu’il s’était déjà tordu la cheville à Houston dix jours plus tôt, Victor Wembanyama a marché sur le pied d’un « ball boy » le 23 décembre dernier, à l’échauffement d’un match face à Dallas. Là aussi, le staff avait opté pour la prudence en ne le faisant pas jouer. Même si ça ne plaît pas forcément au joueur, sa santé prime.

« Quand nous l’avons laissé sur le banc à Dallas, il n’était pas content, mais je suis content qu’il ne soit pas content », a ajouté Coach Pop’. « C’est un compétiteur. Tous ces gars, à ce niveau, ne sont pas arrivés là en n’étant pas compétitifs. Il préférerait donc jouer. Cela le frustre plus que tout ».

Malgré la frustration, Victor Wembanyama comprend aussi l’importance de ces enjeux, et avait d’ailleurs fait part de sa confiance envers le staff médical de la franchise texane mardi, à l’occasion de son retour dans le groupe.

« Nous communiquons beaucoup avec le staff médical et j’ai dit clairement que je voulais qu’ils me mettent sur le banc si nécessaire », a confié « Wemby ». « Si ça ne tenait qu’à moi, je jouerais tous les matchs. Mais je respecte mon rôle. Ce sont des professionnels. Je suis un professionnel. J’essaie de faire mon travail du mieux possible ».

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 67 29 46.4 31.9 79.4 2.3 8.2 10.5 3.7 2.2 1.3 3.6 3.5 21.2 Total 67 29 46.4 31.9 79.4 2.3 8.2 10.5 3.7 2.2 1.3 3.6 3.5 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.