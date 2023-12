Le temps de jeu limité de Mikal Bridges a fait le bonheur de certains parieurs

« Quoi qu’il en soit, je n’ai pas aimé ce choix. C’est comme ça, je n’étais clairement pas fan. » L’objet du mécontentement de Mikal Bridges ? Le fait de n’avoir disputé que le premier quart-temps de la rencontre face aux Bucks, avant d’être mis au repos. Une stratégie assumée par Jacque Vaughn qui en a fait de même avec Cam Thomas, et s’est privé de plusieurs titulaires.

Mais cette stratégie a rendu quelques parieurs bien plus heureux que l’ailier des Nets. Car certains avaient très bien flairé ce qui se tramait du côté des Nets. « Je ne serais pas surpris qu’il démarre et joue un quart-temps ce soir », prédisait, à raison, l’un d’eux. L’enjeu, en parallèle à la mise au repos, était de maintenir la série de matchs démarrés consécutivement (423), sans absence, par l’ancien joueur des Suns. La plus longue au sein de la ligue.

« Soyons francs et honnêtes, il est sur une série qu’il ne veut pas voir s’arrêter. C’est compréhensible, mais en même temps, je traite chaque joueur individuellement », lâchait Jacque Vaughn. « Cette série est un sujet de conversation pour tout le monde. Mais je n’entre pas en jeu uniquement pour ça. J’entre en jeu pour jouer et parce que je veux gagner », tonnait le joueur en réponse.

Reste que des parieurs ont misé sur le fait qu’il rentrerait bien en jeu, mais finirait loin de ses standards statistiques habituels. Pari gagnant car l’ailier, en 12 minutes, n’a cumulé que 6 points, 3 rebonds et 1 passe.

Un tweet viral à l’origine de multiples paris

« C’était le seul titulaire sur la liste des joueurs actifs. On espérait qu’il ne joue qu’une minute ou deux. Je n’ai pas eu de chance avec ce rebond », témoigne un jeune parieur auprès d’ESPN, qui dit avoir tout de même empoché 22 000 dollars grâce à une mise liée au joueur des Nets. Il a aussi partagé une capture d’écran d’un pari à 1 000 dollars qui lui aurait rapporté près de 61 000 dollars. Mais un rebond de trop de Mikal Bridges l’a privé de cette somme.

Il n’a pas été le seul à tenter sa chance. Chez DraftKings, toujours selon ESPN, les cotes ont augmenté suffisamment longtemps pour faire de Mikal Bridges le deuxième joueur qui a reçu le plus de paris sur les six matchs de mercredi, derrière Tobias Harris, Joel Embiid étant absent face au Magic.

Sur BetMGM, la limite supérieure et inférieure du nombre de points inscrits par Mikal Bridges avait été fixée à 21,5 unités. Sans surprise, 83% des parieurs ont imaginé qu’il n’atteindrait pas cette valeur. Au final, on ne sait pas combien a rapporté et combien de personnes ont profité de cette mise au repos.

Certains reprochent pourtant à Danny Komendera, auteur d’un tweet viral sur le sujet, d’avoir fait « fuiter » l’information. Ce qui, mécaniquement, a réduit le gâteau pour tout le monde. « J’ai fait gagner beaucoup d’argent à beaucoup de gens et j’ai reçu une haine folle » en retour, écrit-il, assurant à ESPN n’avoir « pas réalisé » la portée de son tweet. Bienvenue dans un monde étrange…

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 32 34 46.0 36.2 82.6 1.0 4.3 5.3 3.7 1.6 0.9 2.4 0.4 21.1 Total 424 32 49.1 37.5 85.2 0.9 3.2 4.1 2.4 2.0 1.2 1.1 0.6 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.