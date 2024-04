La Trae 3 passe au vert

La Trae 3 est de retour sur le tapis ! Ou plutôt sous le sapin avec ce nouveau coloris « Envy », en blanc, noir et vert pour orner la troisième chaussure signature de Trae Young.

Celui-ci se distingue par une tige blanche recouverte de pixels en vert pâles sur le haut ainsi que sur les trois bandes latérales. L’ensemble est complété par un renfort en TPU noir au niveau du talon et une languette également noire, et repose sur une semelle blanche et verte.

La Trae 3 « Envy » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.