Où en est Bronny James ?

Alors que ses grands débuts dans le basket universitaire avaient été très médiatisés, Bronny James est retourné dans l’ombre depuis 15 jours. Cette nuit, il a disputait son 4e match, et USC s’est encore incliné : 82-74 face à Oregon. Depuis qu’il a repris, le fils de LeBron James est limité dans son temps de jeu avec environ 15 minutes par match.

Première rotation à l’arrière, il apporte de la défense et du shoot extérieur. Un vrai « 3-and-D » et son coach est très satisfait de son apport.

« Bronny a été très solide ce soir », souligne Andy Enfield, l’entraîneur des Trojans. « Il n’a pas encore retrouvé sa forme de basketteur. Il est essoufflé, et il faut lui accorder des pauses. Mais il est vraiment bon quand il s’agit de sortir du banc. C’est un jeune très impressionnant. »

Le meilleur défenseur de l’équipe

Avec environ 5 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception de moyenne, Bronny essaie au maximum de rentabiliser son temps de jeu, et il fait clairement partie de la rotation de USC. « Il nous apporte une bonne énergie en sortie de banc. Il doit juste continuer à s’améliorer. Ce n’est que son quatrième match. C’est un élément important de notre équipe, comme nos autres gars, et nous en avons besoin. Nous avons besoin que tous nos joueurs s’améliorent, y compris lui. »

Aux côtés de Bronny, on trouve un autre fils à papa, un certain DJ Rodman. Auteur de 14 points, le fiston de Dennis dit tout le bien qu’il pense de son jeune coéquipier. « Je pense qu’il est le meilleur défenseur de notre équipe », assure-t-il. « Il peut jouer et il est clairement un meneur de jeu [par sa façon de jouer]. J’adore jouer avec lui et j’aime être à ses côtés. Je l’apprécie en tant que personne et en tant que joueur ».