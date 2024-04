Au tour de Keldon Johnson d’être sacrifié par Gregg Popovich

Face au Jazz, Keldon Johnson est sorti du banc, comme 6e homme. C’était la deuxième fois de suite, mais surtout uniquement la 5e fois de sa carrière ! Cadre des Spurs, le champion olympique fait les frais du début de saison raté de son équipe, et des expériences à répétition de Gregg Popovich. Le coach de San Antonio cherche toujours la bonne formule, et Keldon Johnson va donc débuter sur le banc. Pour l’instant…

« C’est ce dont mon équipe a besoin. Quand le coach m’a dit qu’on en avait besoin, j’ai dit que j’étais OK » raconte Keldon Johnson, qui devrait sortir du banc pour le « back-to-back » face aux Blazers. « C’est un besoin, et c’est qu’on essaie de faire. Donc, on va le faire, et je n’ai aucun ego vis-à-vis de ça. Je vais m’impliquer dans ce rôle et essayer d’être une star dans ce rôle. »

Le nouveau Manu Ginobili ?

Inutile donc de le motiver en lui rappelant que Manu Ginobili a vécu le même sort…

« Le simple fait d’avoir un entraîneur de légende comme Pop est suffisant », répond Keldon Johnson. « Le fait qu’il l’ait vu, qu’il soit venu me voir et qu’il ait discuté avec moi, c’est tout ce dont j’avais besoin. »

Pour Gregg Popovich, il s’agit d’axer l’attaque de son cinq de départ sur Victor Wembanyama et Devin Vassell, et d’apporter du punch à son banc. C’est Julian Champagnie qui débute désormais à l’arrière, et cette nouvelle formule semble convenir à Keldon Johnson avec 16 points face aux Mavericks, puis 26 contre le Jazz.

« J’ai trouvé que ça marchait bien » confirme Gregg Popovich. « Pour l’essentiel, c’est notre cinq de départ qui nous a lâché. » Mais Coach Pop’ prévient qu’il n’en a pas terminé de ses expériences…

Bientôt un changement à la mène ?

« Nous sommes toujours à la recherche de cohérence », insiste le coach de San Antonio. « Nous avons des hauts et des bas et nous ne sommes pas encore assez matures pour comprendre que gagner un match en NBA est difficile et demande de la constance. (…) C’est en partie dû à la jeunesse, et en partie au fait que je dois probablement l’exiger de certaines personnes. Il est temps d’être plus cohérent, ou je ferai encore des changements ».

Dans son viseur, Malaki Branham, titularisé à la mène depuis 15 matches, mais laissé sur le banc en deuxième mi-temps face au Jazz. « Un match dure 48 minutes. On ne peut pas être régulier en attaque et défendre pendant seulement 20 minutes. On ne gagnera pas comme ça » prévient-il sans nommer son « meneur ».