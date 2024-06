Bobby Portis s’offre un nouveau record avec les Bucks

« Ce n’est pas un hasard s’il est le chouchou des fans. Son énergie est contagieuse, quand il marque, quand il est présent au rebond offensif… » Fraîchement arrivé à Milwaukee, Adrian Griffin n’a pas mis beaucoup de temps à comprendre ce que Bobby Portis pouvait lui apporter.

Une séquence, au cours de leur rencontre face aux Pistons cette nuit, illustre parfaitement son propos. Au début du deuxième quart-temps, sur un tir manqué d’AJ Green, l’intérieur des Bucks a battu Ausar Thompson au rebond pour remettre dedans. Bobby Portis pouvait alors sortir les muscles et se taper la poitrine devant son public.

Puis sur la possession suivante, il interceptait un ballon avant de le transmettre au même shooteur qui manquait la cible à 3-points en contre-attaque. Mais l’intérieur était encore là, au rebond offensif, et terminait avec une claquette acrobatique à une main, de nouveau avec la faute. Il pouvait encore exulter.

« Tu gagnes le respect de tes coéquipiers de différentes façons. D’abord en plongeant sur le parquet, et deuxièmement, en te battant sous le cercle. C’est avec ce genre d’actions que tu gagnes le plus de respect. On peut voir à quel point ses coéquipiers ont conscience de sa valeur. Et il le mérite. Son travail au rebond, pour obtenir les secondes chances, a été énorme durant ce match », qualifie le technicien des Bucks.

« Il enflamme le public »

Son intérieur a capté trois rebonds offensifs, sur 12 prises, et fait un sacré chantier en attaque. « Il est clairement doué, il peut étirer le jeu, shooter à 3-points, jouer au poste, il a été incroyable ce soir. Et même ces deux ou trois derniers matchs, il a été super solide. J’adore comment il enflamme non seulement le public, mais également notre équipe, et notre banc y répond. il a joué un rôle essentiel dans notre succès ce soir », dit encore Adrian Griffin.

Face à une faible équipe de Detroit, Bobby Portis a fait parler l’ensemble de ses qualités, terminant avec 31 points (11/18 aux tirs dont 4/7 de loin), soit son meilleur total depuis qu’il porte le maillot des Bucks, en 2020. Son record en carrière reste à 38 unités.

Un gros match qui permet de rappeler qu’il reste l’un des meilleurs « 6e homme » de la ligue. Même si cette saison, son rendement, tout comme son temps de jeu, sont en légère baisse. La faute notamment à un trou d’air fin novembre (6 points de moyenne à seulement 33% de réussite sur six rencontres).

Plus que sa performance individuelle, l’intéressé dit avoir apprécié la mentalité de son équipe. Car, « parfois, ces matchs sont des matchs pièges où, je n’aime pas le dire, mais vous jouez au niveau de votre adversaire et vous levez le pied de l’accélérateur, vous vous détendez et vous les laissez traîner pendant tout le match. Et dans le quatrième quart-temps, c’est un match serré et vous essayez de vous activer. » Un piège évité.

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 18 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 16 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.6 1.5 0.3 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 23 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 * All Teams 50 26 44.4 39.3 79.4 2.2 5.9 8.1 1.4 2.9 0.7 1.5 0.4 14.2 2018-19 * WAS 28 27 44.0 40.3 80.9 2.3 6.4 8.6 1.5 3.0 0.9 1.6 0.4 14.3 2018-19 * CHI 22 24 45.0 37.5 78.0 2.1 5.2 7.3 1.3 2.8 0.5 1.3 0.4 14.1 2019-20 NYK 66 21 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 21 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.9 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.3 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 26 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 2023-24 MIL 82 25 50.8 40.7 79.0 1.7 5.7 7.4 1.3 2.3 0.8 1.1 0.4 13.8 Total 605 23 47.9 38.5 75.9 1.9 5.2 7.1 1.2 1.9 0.6 1.1 0.4 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.