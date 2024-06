Cam Thomas ne peut plus se cacher en défense

Anxieux à l’idée de rater trois semaines de compétition alors qu’il tournait à 27 points de moyenne, Cam Thomas a eu une belle surprise à son retour de blessure : une place de titulaire ! Certes, il peut remercier Ben Simmons, encore touché au dos, mais Jacque Vaughn lui maintient sa confiance depuis 10 jours.

Cette nuit, face aux Suns, l’arrière de Brooklyn a montré combien il était précieux par sa capacité à prendre feu sur des courtes séquences, mais aussi par sa capacité à provoquer des fautes. Mais Jacque Vaughn lui a mis une petite piqûre de rappel avant le match : si Cam Thomas veut faire partie des plus grands, il lui faudra progresser en défense.

Remplaçant, « on peut se cacher et tricher un peu »

« Il apprend à débuter les matches et à jouer des deux côtés du terrain, ce qui veut dire qu’à un moment donné ce soir, il devra défendre sur Kevin, Devin ou Beal. Ce qui n’arrive pas quand on sort du banc » explique le coach des Nets. « On peut se cacher un peu et on peut tricher un peu. Il l’accepte et apprend ce côté two-way player ».

Et comme il est titulaire, et n’est donc plus l’arme numéro 1 en sortie de banc, Cam Thomas doit aussi apprendre à ne plus être la première option.

« En attaque, il apprend à jouer avec Mikal, à jouer avec Cameron, Spencer, qui est notre meneur de jeu et qui initie notre attaque » poursuit Jacque Vaughn. « Comment s’impliquer dans le jeu sans sortir de ses habitudes ou en restant productif et en prenant des tirs efficaces ? En continuant à prendre les tirs que vos coéquipiers s’attendent à ce que vous preniez. C’est à cet équilibre qu’il est confronté. Et puis il y a la régularité de le faire tous les soirs, et c’est un grand défi pour lui. »

Une chose est sûre, Cam Thomas a prouvé face aux Suns qu’il n’avait pas peur de prendre ses responsabilités, et ses lancers ont fait très mal en toute fin de match. « Je savais que j’allais les mettre » répond-il, avant d’évoquer sa maladresse du moment. « C’est la raison pour laquelle je suis sur le terrain : prendre des tirs à mi-distance, prendre des tirs en rythme… D’habitude, ça rentre mais ce n’est pas le cas en ce moment. A côté, les lancers-francs, c’est rien.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 Total 190 22 44.0 34.4 85.5 0.3 2.2 2.5 1.8 1.4 0.5 1.3 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.