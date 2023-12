Après sa blessure, Tari Eason retrouve la bonne carburation à Houston

Déjà très bon face aux Spurs, avec un match bouclé à 18 points et 14 rebonds, Tari Eason a remis le couvert cette nuit face aux Grizzlies, avec un deuxième « double-double » de suite (25 points et 14 rebonds), et pas des moindres, puisqu’il s’agit tout simplement de deux records en carrière.

Et ce, avec la victoire en prime face à Memphis (117-104). Pour un quatrième succès de rang, la deuxième plus longue série positive des Rockets cette saison.

« Je suis un gars qui apporte de l’énergie. Je contrôle ce que je peux contrôler », déclarait Tari Eason à chaud. « Quand je rentre en jeu, j’apporte toute mon énergie et après, si les tirs tombent dedans, c’est du bonus. »

« Je commence seulement maintenant à retrouver mon rythme »

Marathonien des parquets pour sa saison rookie, avec 82 apparitions sur 82 possibles, Tari Eason a connu sa première blessure majeure en début de saison, victime d’une fracture de fatigue à la jambe gauche.

« Je commence à retrouver ma confiance. J’ai commencé la saison blessé, je n’ai pas pu jouer pendant quatre semaines, donc je commence seulement à retrouver mon rythme et mes habitudes de jeu. Ça se met en place. »

Pile électrique de 2m03, Tari Eason est une des raisons pour lesquelles Houston carbure en ce moment. Au relais de Jabari Smith Jr. qui a été aussi très bon hier soir (20 points, 10 rebonds), et qu’il s’est même amusé à interviewer dans les vestiaires, l’ancien de LSU apporte sa polyvalence et sa férocité défensive, qui plaît forcément à son coach.

« On est résilient. On a appris de l’an dernier et on ne veut pas commettre les mêmes erreurs », conclut Tari Eason. « On est des chiens, c’est pour ça qu’on s’entend bien [avec Coach Udoka]. »

Tari Eason Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 82 22 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.1 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3 2023-24 HOU 15 20 47.3 43.8 62.5 2.0 5.3 7.3 1.2 1.9 0.7 1.0 1.1 8.9 Total 97 21 45.2 35.8 73.4 2.3 3.9 6.2 1.1 2.3 1.1 1.2 0.7 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.