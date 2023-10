Les Rockets privés de Tari Eason pour le début de saison

Pour sa première année dans la ligue, il avait joué l’intégralité de la saison. Avant même l’ouverture de cet exercice 2023/24, Tari Eason sait qu’il ne réussira pas à en jouer les 82 matches.

En effet, Ime Udoka a confirmé au Houston Chronicle que l’intérieur des Rockets va manquer les deux ou trois premières semaines de la saison à cause d’une fracture de fatigue à la jambe gauche.

Tari Eason, qui a tourné à 9.3 points et 6 rebonds de moyenne la saison passée, a manqué les trois derniers matches de la présaison et les Rockets avaient alors parlé d’une simple contusion. Mais les examens ont montré qu’il s’agissait d’une fracture et ce genre de blessure peut malheureusement traîner pendant un moment, puisque seul le repos permet de guérir.

C’est le vétéran Jeff Green qui va, en sortie de banc, profiter de cette absence pour avoir un peu plus de temps de jeu.

Tari Eason Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 82 22 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.1 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3 Total 82 22 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.1 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.