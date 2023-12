Kelly Oubre Jr. sans parachute

Cela fait un peu plus d’une semaine que Kelly Oubre Jr. est revenu sur les parquets, après son accident de la route et ses performances depuis ont été plutôt correctes, malgré sa maladresse à 3-pts.

Profitant de la faiblesse des Pistons, l’ancien des Wizards a pu réaliser son meilleur match post-blessure avec 17 points à 7/9 au shoot en 23 minutes.

« J’ai aimé ses tirs et beaucoup d’autres choses », commente Nick Nurse au Sixers Wire. « Sa confiance, sa façon d’entrer dans le match. Il a mis des shoots primés bien contestés, comme beaucoup de joueurs dans la ligue, mais c’est utile quand on se cherche offensivement. Encore une fois, il était en confiance, il a coupé vers le cercle, a été physique avec le ballon. Il a pris des coups lors de pénétrations et a réussi à marquer. »

C’est cette attitude agressive vers le panier qui est également soulignée par Kelly Oubre Jr. lui-même. Car depuis son retour, l’ancien des Wizards et des Hornets était parfois hésitant.

« Honnêtement, psychologiquement, c’était mon premier match sans ma protection au niveau des côtes », explique-t-il. « Je me suis dit que j’allais tenter ma chance. On en a parlé lors du dernier match et je me suis dit que, psychologiquement, j’étais bien, j’étais prêt. Je me sens fort. »

L’ailier de Philadelphie monte ainsi en puissance et reprend là où il avait laissé sa saison (16.3 points de moyenne à 50% de réussite au shoot) avant son accident.

« Par rapport aux premiers matches, tout doucement, il devient meilleur », constate Joel Embiid. « Il retrouve son niveau, qui va nous aider et nous rendre meilleur collectivement. Je suis impatient. »

Kelly Oubre, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 11 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.4 0.5 0.1 3.8 2016-17 WAS 79 20 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 28 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 * All Teams 69 28 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2018-19 * PHX 40 30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 * WAS 29 26 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.5 0.7 2.5 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHX 56 35 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.5 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GOS 55 31 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHL 12 26 51.6 36.5 74.3 1.3 3.3 4.6 0.8 2.2 1.3 0.8 0.3 14.8 Total 539 26 43.6 33.0 75.1 1.0 3.4 4.4 1.0 2.6 1.0 1.1 0.5 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.