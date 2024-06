Les Rockets dévoilent leur futur centre d’entraînement

En avril dernier, les Rockets ont annoncé la construction d’un centre d’entraînement, pour la modique somme de 70 millions de dollars. Une sacrée nouvelle car les joueurs de Houston s’entraînent sur un parquet dans l’enceinte même de leur salle, le Toyota Center, depuis vingt ans.

Forcément, avec de tels moyens, auxquels il faut ajouter 25 millions de dollars pour acheter le terrain, la franchise texane a mis les petits plats dans les grands.

« Ce sera un centre d’entraînement flambant neuf, à la pointe de la technologie, avec deux parquets, une incroyable salle de musculation », liste le propriétaire Tilman Fertitta pour le Houston Chronicle, qui n’a pas parlé des salles de soin et des bureaux pour les coaches et les dirigeants. « On est impatient et ce sera un excellent outil pour attirer les free agents. »

Au centre de tout

Ce nouveau centre, actuellement terminé à 50% et qui n’ouvrira pas ses portes avant au moins 2025, se trouvera à dix minutes du Toyota Center. Un choix assumé.

« Beaucoup d’équipes installent leur centre loin des habitations, parce que c’est la meilleure chose à faire économiquement. Le fait d’avoir ce centre en plein cœur de la ville, sans doute à dix minutes de tout le monde, signifie beaucoup », assure Tilman Fertitta. « Les joueurs viendront souvent ici, même lorsqu’ils ne s’entraînent pas. La plupart des équipes n’ont pas un centre de cette taille en plein centre-ville, donc je pense que ça nous offre un avantage sur les autres. »

Surtout que même les adversaires pourront en profiter. En effet, un vestiaire pour les adversaires, coaches compris, sera construit pour que ces derniers puissent travailler à l’écart des zones réservées aux joueurs texans.

Ainsi, « le Toyota Center deviendra un lieu pour les matches », déclare le propriétaire de la franchise. Le parquet d’entraînement de la salle des Rockets sera tout de même encore à disposition pour les joueurs qui voudront travailler avant ou après les rencontres.