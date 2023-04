Les Rockets s’offrent un centre d’entraînement à 70 millions de dollars !

Contrairement aux autres franchises qui possèdent leur centre d’entraînement, depuis 20 ans, les Rockets s’entraînent sur un parquet dans l’enceinte même de leur salle, le Toyota Center.

Mais cette situation va changer a annoncé Tilman Fertitta, le propriétaire de la franchise. Il a glissé cette information pendant la conférence de presse de présentation d’Ime Udoka, en répondant à une question sur les dépenses des Rockets depuis sa prise de pouvoir en 2017.

« Je me suis vraiment loupé car je voulais faire une annonce officielle », admet-il pour le Houston Chronicle. « On espérait que ce serait prêt pour la saison prochaine, mais à cause des autorisations et du reste, on le présentera bientôt. Il sera dans la zone du Galleria (un énorme centre commercial dans le centre-ville). Ce sera un superbe outil pour recruter des joueurs. »

Ce centre, comme Tilman Fertitta l’a déclaré aux journalistes, va coûter 70 millions de dollars aux Rockets. La même somme que celle versée par le Magic pour le sien, inauguré l’été dernier, mais 25 millions de plus que celui des Suns construit en 2020.