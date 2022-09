Plongée dans le tout nouveau centre d’entraînement du Magic

En plein processus de reconstruction, le Magic vient de s’offrir un tout nouveau centre d’entraînement avec la sortie de terre du « State-of-the-Art AdventHealth Training Center », situé non loin de l’Amway Center.

Plus grand, plus moderne, plus fonctionnel, celui-ci a coûté 70 millions de dollars et a été inauguré en présence du président Dan DeVos, du PDG Alex Martins et du président des opérations basket Jeff Weltman.

Et on commence par le plus important, les terrains ! Le nouveau centre d’entraînement a presque multiplié son espace par quatre par rapport à sa précédente structure, avec deux terrains de taille normale et deux dédiés au tir.

Un « simulateur d’altitude », une première en NBA

Les deux terrains sont surplombés par une « zone d’observation » pour permettre au staff de prendre de la hauteur et aux caméras dernier cri de tout enregistrer.

Le Magic sera également la première équipe NBA à disposer d’un « simulateur d’altitude », permettant à ses joueurs de s’entraîner à un niveau de pression atmosphérique plus faible, le but étant d’augmenter le nombre de globules rouges pour oxygéner davantage les muscles du corps.

À noter également la présence d’une piscine extérieure (c’est l’avantage d’être basé en Floride) pour améliorer le cardio. Côté soins et récupération, la qualité et la quantité sont également au rendez-vous, avec notamment une zone « hydro » avec bains froids et chauds, ainsi qu’une petite piscine dotée d’un tapis de course sous-marin.

La première étape dans l’optique de retrouver l’ivresse des sommets

« Je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré Wendell Carter Jr. « J’ai été dans tous les centres d’entraînement des autres équipes de la NBA, mais quand je suis entré ici, j’ai été sidéré. Tout ce dont nous avons besoin est ici : la piscine, le bar à smoothies, le parking. J’ai l’impression que c’est tout ce dont nous avons besoin, c’est sûr ».

Le vestiaire est également plus grand et assorti de tout le confort moderne. On peut également signaler la présence d’un espace détente, de salles de sieste ou de massage. Il y a même un salon de coiffure ! Et puisqu’on est sur le salon, le salon ou pièce à vivre de l’équipe comprend aussi un bar « nutritionnel » tenue par une équipe de cuisiniers prête à offrir les meilleurs ravitaillements aux joueurs.

Difficile de faire plus « pro » pour le Magic dont les dirigeants ont fait le nécessaire pour offrir tout le nécessaire à leurs joueurs pour qu’ils soient performants. C’est sans nul doute là que réside le prochain axe de progression de la franchise ! L’ouverture du centre aux joueurs est prévue pour le 27 septembre.