La suspension de Ja Morant touche à sa fin et Memphis va très bientôt voir revenir son leader sur les parquets. C’est prévu pour le 19 décembre, face aux Pelicans, et peut-être fera-t-il son retour avec ce nouveau coloris « Christmas » de se première chaussure signature, la Ja 1, dont la promotion est compliquée depuis le début.

Ce nouveau coloris se présente avec une tige principalement en plusieurs nuances de violet. Les étiquettes sur le talon et les logos du joueur sur la languette ressortent en rouge et vert. L’ensemble repose sur une semelle en bleu turquoise et violet.

La Ja 1 « Christmas » pourrait sortir le 26 décembre prochain au prix de 110 dollars. En attendant, elle est disponible en plusieurs coloris chez Basket4Ballers.

