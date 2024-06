La mauvaise approche de Zion Williamson

Avec neuf points en première période, Zion Williamson est plutôt bien entré dans sa partie, comme les Pelicans d’ailleurs. Mais ensuite, LeBron James et les Lakers ont accéléré et New Orleans va finalement exploser en mille morceaux, finissant à 44 unités de retard !

La star locale, elle, termine avec seulement 13 points, certes à 6/8 au shoot, mais sans peser en deuxième période. La preuve que Zion Williamson a manqué de mordant au fil de la partie : impliqué, il a perdu trois ballons en première période, en allant vers le cercle. Mais aucun en deuxième mi-temps…

« Je dois faire mieux. Je dois être plus agressif, davantage trouver mes shoots », reconnaît l’ancien de Duke pour ESPN. « Je dois faire plus de choses pour mon équipe. J’étais trop décontracté et ce n’est pas possible. Défensivement, je dois faire mieux. »

Il a raté la phase finale du tournoi

Pour tenter de justifier cette contre-performance de son intérieur, Willie Green avance l’expérience de LeBron James et Anthony Davis (46 points, 20 rebonds et 13 passes à eux deux), habitués aux grands matches de playoffs et champions NBA en 2020.

« Ils savent ce que ça exige d’être sur la grande scène, de vivre de grands moments », rappelle le coach des Pelicans. « Pour certains de nos joueurs, c’est la première fois depuis l’université qu’ils jouent un match à élimination directe. Pour Zion, c’est un moment d’apprentissage. Le niveau est monté et on n’a pas réussi à se mettre à ce niveau d’intensité. »

Un argument qui est audible, mais qui ne suffit pas. La preuve quelques heures avant cette rencontre, puisque Tyrese Haliburton n’a jamais joué un match de playoffs mais a réussi à renverser les Bucks, champions après les Lakers en 2021.

Zion Williamson n’avait déjà pas réussi un grand match dans le quart de finale contre les Kings, avec seulement 10 points à son compteur personnel. C’est trop peu pour la superstar de l’équipe.

« J’ai un problème : j’essaie littéralement de trouver le meilleur shoot possible à chaque fois, mais mes coéquipiers attendent plus de moi », résume-t-il. « J’attends plus de moi-même. Je dois faire confiance à mon jeu. Je dois juste être plus agressif. Je pense que si je suis plus agressif, cette énergie se transmettra aux autres. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.