Le MVP de la nuit | Tyrese Haliburton, la perfection incarnée

Où s’arrêtera Tyrese Haliburton, mais aussi les Pacers ? Invaincu dans ce tournoi NBA, Indiana a donc décroché son billet pour la finale en s’imposant 128-119 face aux Bucks, et Tyrese Haliburton a encore été immense. À se demander s’il n’est pas, aujourd’hui, le meilleur meneur de la NBA !

Pour la troisième fois de sa carrière, il termine une rencontre avec au moins 25 points et 15 passes décisives, sans la moindre perte de balle. Aucun joueur n’a fait mieux dans l’histoire de la NBA !

« Tyrese fait partie de ses joueurs qui transcendent le jeu. Avec lui, rien n’est impossible ! » lance Rick Carlisle à propos de son meneur, qui termine avec 27 points, 15 passes et 7 rebonds ! On retiendra évidemment ce 3-points décisif où on le verra tapoter son poignet, à la Damian Lillard. « C’est un signe de respect » répondra le nouveau meneur des Bucks, et Tyrese Haliburton avouera que Damian Lillard est tout simplement l’un de ses modèles.

Le roi des « 0 »

« C’est notre moment ! (« Our Time » en référence à « Dame Time »). C’est notre moment sur le plan collectif. Au final, la compétition est amusante, et il y a eu des plaisanteries entre nous et eux pendant tout le match, et cela fait partie de la compétition » rappelle le meneur All-Star. « J’ai beaucoup de respect pour ces gars-là. Si je porte le numéro 0, c’est en partie à cause de Damian Lillard. Les Bucks, c’est l’équipe de ma ville natale. Quand je peux me mesurer à eux, il n’y a rien au-dessus ! »

En bon meneur de jeu passeur, Tyrese Haliburton ne tire pas la couverture à lui, et il préfère mettre ses coéquipiers en avant. Plus particulièrement les remplaçants d’Indiana, comme TJ McConnell et Bennedict Mathurin.

Une chance de gagner un titre

« Je sais que beaucoup de gens ne nous regardent pas jouer, mais nous avons vraiment l’un des meilleurs bancs de la NBA, si ce n’est le meilleur banc de la NBA », assure Tyrese Haliburton. « Nous sommes une équipe très dense avec beaucoup de joueurs aux profils différents qui peuvent contribuer. Je suis sûr que nous avons beaucoup de gars que les gens ne connaissent pas vraiment, mais ils leur seront bientôt familiers, c’est sûr ».

Pour le meneur d’Indiana, ce tournoi NBA est un révélateur.

« Nous avons beaucoup de gars qui veulent se battre pour quelque chose et jouer pour quelque chose de plus grand que nous », conclut-il. « C’est le début de quelque chose, on joue pour quelque chose de concret. Nous avons une chance de gagner un titre. Peu importe le montant de la prime ou quoi que ce soit d’autre. Nous avons une chance de gagner un titre et nous ne prenons pas cela à la légère. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 17 34 52.1 44.7 88.1 0.6 3.4 4.0 11.9 1.1 1.1 2.4 0.7 26.9 Total 208 33 48.4 41.2 86.1 0.7 3.0 3.6 8.3 1.4 1.5 2.3 0.5 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.