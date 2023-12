Les Wolves, l’exemple à suivre pour la reconstruction des Spurs ?

Avec leur première place de la conférence Ouest et même de la ligue actuellement, les Wolves confirment leur montée en puissance après des saisons à 46 et 42 victoires. Après de longues années sans playoffs, la franchise de Minneapolis semble tenir le bon bout. Ce qui donne de l’espoir à Tre Jones.

Le joueur de San Antonio se souvient des saisons sans saveur après l’épopée de 2004 puis le départ de Kevin Garnett. En effet, entre 2005 et 2017, les Wolves ne joueront jamais les playoffs…

« Quand Garnett est parti (en 2007), j’avais sept ans et on n’a pas fait les playoffs jusqu’à ma dernière année au lycée. Mon frère Tyus jouait là-bas à cette époque », raconte le meneur de jeu des Spurs, né dans la région, pour l’Express News. « Quand j’étais là-bas, ils n’allaient jamais en playoffs. C’était une catastrophe. »

Il y a eu la parenthèse avec Jimmy Butler en 2018 donc, mais c’est vraiment avec l’arrivée d’Anthony Edwards en 2020, pour épauler Karl-Anthony Towns, puis avec celle de Rudy Gobert en 2022, que la franchise va décoller.

De bons choix de Draft et ça repart !

Tout peut donc aller trop vite si on fait les bons choix. C’est ce que doivent se dire Victor Wembanyama et les jeunes Spurs, actuellement sur 14 défaites de suite et qui vont croiser les hommes de Chris Finch ce mercredi soir.

« On a vu leur reconstruction, en repartant de zéro, avec un groupe de jeunes. Ils évoluent sur la même longueur d’onde et maintenant, ils sont premiers de la ligue et gagnent beaucoup », constate Tre Jones. « Memphis aussi a connu la même situation ces dernières années. Ils étaient dans les bas-fonds de la ligue, ont obtenu quelques choix de Draft et ont commencé à gagner énormément. On voit souvent cela en NBA. On sait que ce sera un processus. Long ou court, on y croit. On est prêt à travailler pour que les choses changent. »

Tre Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 37 7 47.4 60.0 89.5 0.2 0.4 0.6 1.1 0.4 0.2 0.4 0.0 2.5 2021-22 SAN 69 17 49.0 19.6 78.0 0.4 1.8 2.3 3.4 1.1 0.6 0.7 0.1 6.0 2022-23 SAN 68 29 45.9 28.5 86.0 0.8 2.8 3.6 6.6 1.4 1.3 1.6 0.1 12.9 2023-24 SAN 17 24 41.3 26.3 87.0 0.6 2.3 2.9 5.1 1.3 0.8 1.4 0.2 7.7 Total 191 20 46.4 27.0 83.9 0.5 1.9 2.5 4.2 1.1 0.8 1.0 0.1 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.