Bronny James a repris l’entraînement sans contact

Quelques jours après avoir reçu le feu vert des médecins, Bronny James est de retour à l’entraînement. On l’avait vu enchaîner les tirs à 3-points à l’échauffement des Trojans, et cette fois, le fils de LeBron James peut s’entraîner avec le reste du groupe. Mais pas encore normalement, si l’on en croit les précisions de son coach, Andy Enfield.

« Bronny n’a pas encore reçu le feu vert complet de l’université », explique l’entraîneur de USC. « Il peut s’entraîner, sans contact. Il bosse bien pour retrouver sa condition physique et sa puissance et je pense qu’il est sur la bonne voie pour être prêt à jouer très rapidement ».

Encore une autorisation à valider

Selon Andy Enfield, Bronny James doit encore être vu par un cardiologue de l’université et d’autres spécialistes. « On espère que Bronny sera sur le terrain dès que possible », poursuit-il. « Le cardiologue et les médecins de l’USC doivent donner leur autorisation et je sais qu’ils travaillent avec acharnement sur l’ensemble du processus. Je les félicite pour tout ce qu’ils ont fait depuis le début ».

Concrètement, le fils aîné de LeBron peut faire du 5-contre-0, des exercices de tirs, et participer aux échauffements avant les matches.

« Tout le monde est impatient de voir Bronny sur le terrain », conclut Andy Enfield. « Les fans, les coéquipiers, tout le monde autour de notre programme et de notre université. Bronny fait de l’excellent travail pour revenir mentalement et physiquement à ce stade et je pense qu’il est très impatient de revenir jouer à plein temps ».