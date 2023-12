LeBron James prévient les Lakers qu’il ne manquera pas les débuts de Bronny

LeBron James va peut-être manquer un match des Lakers dans les semaines qui viennent. C’est lui qui a prévenu ses coéquipiers et ses dirigeants, et la saison est simple : pour rien au monde, le quadruple MVP ne manquera les débuts de Bronny en NCAA sous les couleurs de USC.

« Quand il sera prêt à jouer son premier match, j’ai déjà dit à mes coéquipiers que s’ils jouaient le même soir que nous, je les retrouverai au match suivant », a expliqué LeBron James après la défaite face au Thunder. « La famille est plus importante que tout… Il faut absolument que j’assiste au premier match de Bronny dès qu’il sera prêt à jouer ».

Un conflit de calendrier sur six rencontres

Jeudi, Bronny James a reçu le feu vert des médecins pour reprendre sa carrière. Le fils aîné du « King » est autorisé à s’entraîner, et bientôt à jouer, et LeBron est le plus heureux des papas.

« C’est un moment de fierté et notre famille est très enthousiaste pour Bronny. Et pour USC aussi. C’est quelque chose pour lequel il travaille depuis 12 semaines. Et pour lui, d’avoir l’autorisation de faire ce qu’il aime, de retourner avec ses coéquipiers, de revêtir le maillot et d’autres choses de ce genre, c’est vraiment gratifiant ».

Voici les dates où les Lakers jouent le même soir que USC.

28 décembre : Lakers – Hornets / Oregon – USC

30 décembre : Wolves – Lakers / Oregon State – USC

3 janvier : Lakers – Heat / USC – California

13 janvier : Jazz – Lakers / Colorado – USC

17 janvier : Lakers – Mavericks / Arizona – USC

27 janvier : Warriors – Lakers / USC – UCLA