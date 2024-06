Le match référence des Clippers « new look »

« C’était un coup de pied aux fesses ! » La formule est de Mike Brown et elle désigne la prestation des Clippers (8 victoires – 9 défaites) face à ses Kings. Ces derniers, réputés pour leur vitesse d’exécution et leurs qualités offensives, ont été battus à leur propre jeu cette nuit face aux Californiens.

Les Clippers, qui restaient pourtant sur une mauvaise défaite à domicile face à l’équipe B des Nuggets, ont sans doute livré leur meilleure prestation collective depuis l’arrivée de James Harden.

« On a connu cette défaite difficile face à Denver. Tout le monde en parle, mais je vois toujours du positif dans cette équipe. Quand on va trouver les solutions et avoir plus de matchs comme celui de ce soir, où on prend des décisions rapides, on fait la bonne passe, le bon choix, on va dans la raquette pour ressortir pour les tirs à 3-points… On va jouer comme ça », affiche ainsi Tyronn Lue.

Cette nuit, le coach a largement insisté avec son trio de vedettes dans le cinq majeur : Kawhi Leonard (34 points et 9 rebonds), James Harden (26 points et 6 passes) et Paul George (19 points et 7 passes) ont tous les trois joué au moins 37 minutes. Moins utilisé et moins en réussite au tir, Russell Westbrook (9 points et 8 passes) a au moins eu le mérite d’alimenter le quota de passes décisives de son équipe (28).

« C’est à ça que ça devrait ressembler, c’est précisément à ça que ça doit ressembler »

La différence avec les matchs précédents ? Le tempo. « On n’a pas monopolisé le ballon, on a pris des décisions rapides. J’ai trouvé que Kawhi avait vraiment donné le ton en jouant vite tôt dans le match. Ils voulaient le prendre à deux, mais ils n’y arrivaient pas à temps et il était déjà au panier. Et James, il a contrôlé le jeu, en particulier dans le premier quart-temps, avec les pick-and-roll, les 3-points, les bonnes passes, les bonnes lectures », poursuit Tyronn Lue, qui estime que le travail avec Ivica Zubac, sur le « pick-and-roll », porte ses fruits.

C’est précisément le style de jeu prôné par le technicien qui a trouvé que « c’était un joli match à regarder offensivement ». « La première chose est d’assurer le rebond et de faire la passe de relance. On veut attaquer vite avec PG, Kawhi, T-Mann (Terance Mann)… Ils peuvent attaquer avant que la défense ne soit en place », souhaite le coach, sans pour autant tomber dans l’outrance de l’attaque en « sept secondes ou moins » : « Ce ne sont pas les Phoenix Suns de l’époque. On a beaucoup de vieux, ils ne sont pas aussi rapides !»

Tyronn Lue considère ainsi que ce match donne un bon aperçu de ce que cette nouvelle version des Clippers peut produire : « C’est à ça que ça devrait ressembler, c’est précisément à ça que ça doit ressembler. Maintenant, on doit le reproduire encore et encore et encore… »

Prochaine belle occasion de le faire la nuit prochaine, sur le parquet des Warriors de Stephen Curry.