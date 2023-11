Sept ans que Kawhi Leonard n’avait pas enchaîné autant de matches !

S’il n’a pas battu son record de saison, qui est à 38 unités, Kawhi Leonard a peut-être tout de même réussi son meilleur match depuis le début de la compétition dans la victoire face aux Kings. Car avec 34 points à 14/18 au shoot, plus 9 rebonds, sans perdre un ballon, difficile de faire plus propre.

« Il ne s’agit pas que de moi, de Paul George, de James Harden ou de Russell Westbrook », écarte-t-il pour ESPN. « Il s’agit d’un effort collectif. Il y a des matches où je suis pris à deux, ou d’autres où la défense ne me laisse pas jouer. Je dois alors les laisser gagner le match. On a été bon pour trouver nos positions et être agressif. »

Même après cette belle prestation, l’ancien ailier des Spurs n’est pas encore dans la forme de sa vie, au niveau de ses statistiques, depuis le début de saison. Mais il y a un élément à noter, à souligner même : il n’a pas manqué une seule rencontre et ce match contre les Kings était ainsi son 17e de suite.

Libéré de ses soucis physiques

Jamais, en saison régulière, Kawhi Leonard n’avait connu une telle série depuis 2016 !

« Cela fait des années que j’essaie de franchir cet obstacle », explique-t-il sur son état de santé. « Je fais avec des blessures au genou depuis un moment, depuis 2016/2017, et même pendant ma saison à Toronto. C’était la première année où j’allais aussi loin en playoffs avec des soucis au genou, donc ça a aggravé la situation. »

Avant le début de saison, le MVP des Finals 2014 et 2019 assurait qu’il était en parfaite forme physique. Cet enchaînement semble le prouver. « Je me sens bien après les matches, je ne ressens plus rien. Je veux continuer ainsi et c’est mon objectif : rester en bonne santé et le reste se fera tout seul », conclut la star des Clippers.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 16 34 45.1 37.2 84.8 1.0 4.6 5.6 3.4 1.5 1.7 1.6 0.7 21.1 Total 644 32 49.4 38.7 85.9 1.2 5.2 6.4 3.0 1.7 1.7 1.6 0.6 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.