Un triste record pour les Pistons

Les Pistons avaient déjà connu des séries de 14 revers consécutifs, en 1979/80, 1993/94 et 2021/22. En perdant face aux Wizards, la troupe de Monty Williams avait donc égalé ce « record » de franchise.

Mais en perdant face aux Lakers, Cade Cunningham et ses coéquipiers ont battu ce triste record…

« Ce groupe a un problème face à l’adversité » lâche Monty Williams. « On s’entraîne, il y a un état d’esprit dans le vestiaire mais à chaque fois qu’on rencontre de l’adversité en début de match, on peut voir l’équipe qui se recroqueville. Parfois, on attend de s’en sortir par l’attaque alors que c’est en défense qu’on devrait le faire. »

Surtout, alors que Detroit était souvent dans le match lors du début de cette série de revers, l’équipe vient de subir quatre très grosses défaites sur les cinq dernières sorties. -26 face aux Lakers, -19 face aux Wizards, -23 face aux Pacers et -29 face aux Raptors. Le signe d’un groupe qui est en train de lâcher.

« Pour moi, le message ne va pas changer. On va continuer de se battre, de lutter. On a joué toutes les défenses possibles ce soir. Drop, zone, blitz. Le message est : il faut se battre, il faut s’accrocher et on doit retrouver le sentiment qu’on avait lors de la première semaine de la saison. On doit retrouver ça » continue Monty Williams.

Mais le sentiment de cette première semaine, avec deux victoires en trois matchs, semble déjà loin.

Avec cette série de 15 revers consécutifs, les Pistons (2-16) sont désormais solidement ancrés à la dernière place de l’Est, et même de la ligue, alors que le calendrier jusqu’à la fin de l’année n’est pas simple (New York, Cleveland, Memphis, Orlando, Indiana, Philadelphie x2, Milwaukee, Atlanta, Utah, Brooklyn x2, Boston et Toronto).