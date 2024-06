Joueurs de la semaine : Paolo Banchero accompagne Devin Booker

Grande première pour Paolo Banchero, qui est nommé Joueur de la semaine à l’Est pour la première fois de sa carrière. À l’Ouest, c’est évidemment Devin Booker qui triomphe et les deux hommes figurent d’ailleurs dans notre cinq de la semaine.

Pour Paolo Banchero, ses statistiques individuelles sont déjà très solides (23.5 points, 5.5 rebonds et 5.0 passes décisives, à 54% au shoot, 53% à 3-points et 63% aux lancers), mais il est surtout collectivement irréprochable avec le Magic, victorieux de ses quatre derniers matchs et sur une série de sept succès d’affilée.

Quant à Devin Booker, non content de surfer lui aussi sur une série de sept victoires consécutives avec les Suns, il possède des statistiques personnelles encore plus ronflantes : 30.3 points, 7.8 passes, 5.3 rebonds, 1.5 interception et 1.0 contre, à 48% au shoot, 43% à 3-points et 90% aux lancers, sur quatre rencontres également. Le tout sans Kevin Durant depuis deux matchs.

Si Paolo Banchero voit pour la première fois son nom être cité parmi les Joueurs de la semaine, Devin Booker décroche lui ce titre pour la huitième fois de sa carrière.