Pas mal de choix à faire pour le cinq majeur de la semaine, qui ne s’impose pas de lui-même. Avec ses stats, le bilan parfait des Suns et son shoot de la victoire au Madison Square Garden, Devin Booker est lui une évidence.

À ses côtés sur le backcourt, on préfère Anthony Edwards, malgré une adresse à 3-points moyenne, à Damian Lillard, Trae Young ou Cole Anthony, la candidature surprise de la semaine du côté d’Orlando.

Il y a tout de même un joueur du Magic puisqu’on opte pour Paolo Banchero. On a même hésité à mettre Franz Wagner à ses côtés, mais l’impact de Zion Williamson mérite d’être souligné, même si son coéquipier Brandon Ingram pouvait également être envisagé. Tout comme Paul George, le meilleur Clipper à l’heure actuelle.

Enfin, pour boucler ce cinq, Nikola Jokic, Brook Lopez, Anthony Davis ou Karl-Anthony Towns étaient des options, mais comme il n’y a plus vraiment de poste (comme pour les All-NBA Teams), on décide de totalement décaler Giannis Antetokounmpo sous le cercle. Pour former un « frontcourt » de costauds !

Comme lors des dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de cette semaine.





Si le sondage ne s’affiche pas, vous pouvez voter en cliquant sur ce lien