Devin Booker climatise le Madison Square Garden à l’ultime seconde !

Les Suns ont trouvé leur rythme de croisière depuis quelques temps, et même l’absence de Kevin Durant, couplée à celle de plus longue date de Bradley Beal, n’a pas mis en péril la série de victoires de Phoenix à New York. Sur le parquet du Madison Square Garden, les coéquipiers d’un super Devin Booker (28 points et 11 passes) ont en effet, en deux temps, sécurisé un 7e succès de suite.

« En deux temps », car les Suns ont d’abord mené de 15 points en première mi-temps, avant de se faire rattraper progressivement au score par des Knicks accrocheurs au retour des vestiaires.

Finalement, l’issue s’est dessinée en faveur de la troupe de l’Arizona dans l’ultime seconde du match, quand « Book » a climatisé le « MSG » d’un énorme tir à 3-points sur le museau de RJ Barrett et Julius Randle, venus former une prise à deux, devant un banc new-yorkais estomaqué.

Auteur d’une performance XXL (35 points, 8 rebonds, 6 passes et 3 interceptions), Jalen Brunson avait égalisé avec un tir à mi-distance plein de sang-froid, juste avant ce coup de poignard de la superstar des Suns, qui gâchait la fête. Après un ultime temps-mort, le meneur des Knicks a par la suite bien failli égaliser une deuxième fois, mais son tir, bien parti, est venu échouer de peu sur le devant du cercle avant que le buzzer ne retentisse.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Knicks engloutis au rebond. Habituellement si dominateurs au rebond, grâce notamment au glouton Mitchell Robinson et à sa doublure Isaiah Hartenstein, mais aussi à Josh Hart chez les extérieurs, les Knicks ont été dominés dans ce secteur par les Suns (59 contre 52). Particulièrement au rebond offensif (18 contre 13), et cela a offert plusieurs points sur secondes chances aux joueurs de Phoenix, à l’image des pivots Jusuf Nurkic et Drew Eubanks qui se sont emparés chacun de 4 ends offensifs dans la raquette des Knicks.

– Eric Gordon, le pompier de service. Sans Kevin Durant ni Bradley Beal, il fallait bien qu’un autre joueur des Suns enfile, à Gotham, le costume de Robin pour filer un coup de main au Batman des Suns, Devin Booker. Très vite, il est apparu que ce rôle était assuré par Eric Gordon, titulaire, qui a effectivement cartonné en attaque : 25 points à 6/9 derrière l’arc, et notamment 3 tirs primés dans le seul premier quart-temps. À 34 ans, l’ancien des Clippers, Pelicans et Rockets a encore de très beaux restes en ce qui concerne son arsenal offensif.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.