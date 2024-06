CJ McCollum déjà de retour avec les Pelicans

Bonne nouvelle pour les Pelicans : comme pressenti en début de semaine, CJ McCollum est déjà de retour au jeu, rapporte ESPN. Victime d’un pneumothorax, le meneur/arrière va rejouer dès cette nuit face aux Sixers et il n’aura donc manqué que trois semaines et demie de compétition.

Un retour rapide qui s’ajoute à la bonne période des joueurs de New Orleans, victorieux de cinq de leurs huit derniers matchs, avec un tandem Brandon Ingram – Zion Williamson qui combine de mieux en mieux pour les hommes de Willie Green.

Avec un bilan à l’équilibre de 9 victoires pour 9 défaites, les Pelicans se classent actuellement à la 9e place de la conférence Ouest. En six matchs cette saison (4-2), CJ McCollum affiche 21.7 points, 5.7 passes, 4.8 rebonds et 1.5 interception de moyenne (à 44% au shoot, 38% à 3-points et 74% aux lancers).

Son retour devrait faire un malheureux : le rookie Jordan Hawkins, l’une des très bonnes surprises de la cuvée 2023 avec 13.4 points de moyenne.

C.J. McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 13 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 16 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 35 44.8 41.7 82.7 0.6 2.7 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35 48.0 42.1 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.2 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 34 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 37 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.5 23.1 2021-22 * All Teams 62 35 46.0 38.8 68.2 0.9 3.5 4.3 5.1 2.0 1.1 2.1 0.4 22.1 2021-22 * POR 36 35 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.3 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2021-22 * NOP 26 34 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.9 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2022-23 NOP 75 35 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NOP 66 33 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 Total 731 32 45.4 39.9 80.6 0.6 3.0 3.6 3.8 2.1 0.9 1.8 0.4 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.