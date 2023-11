CJ McCollum absent jusqu’à nouvel ordre !

Coup dur pour les Pelicans, qui ont annoncé ce dimanche l’absence pour une durée indéterminée de CJ McCollum. Comme il y a deux ans, celui-ci souffre d’un pneumothorax, une entrée d’air dans la cavité pleurale qui entraîne un affaissement du poumon et peut générer des conséquences très graves.

De nouvelles informations sur son état de santé seront dévoilées par son club dans les prochaines 48 heures.

À l’époque, l’arrière avait raté un mois et demi de compétition avec Portland, guérissant en deux semaines et demie puis revenant au jeu trois semaines plus tard… avant d’être transféré à New Orleans presque dans la foulée.

Déjà privés de Trey Murphy III, Jose Alvarado et Naji Marshall, tandis que Brandon Ingram est également embêté par des pépins physiques cette saison, les Pelicans perdent là leur meilleur joueur depuis la reprise (quasiment 22 points, 6 passes, 5 rebonds et 2 interceptions de moyenne).

C.J. McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 13 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 16 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 35 44.8 41.7 82.7 0.6 2.7 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35 48.0 42.1 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.2 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 34 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 37 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.5 23.1 2021-22 * All Teams 62 35 46.0 38.8 68.2 0.9 3.5 4.3 5.1 2.0 1.1 2.1 0.4 22.1 2021-22 * POR 36 35 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.3 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2021-22 * NOP 26 34 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.9 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2022-23 NOP 75 35 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NOP 6 34 44.0 38.0 74.2 0.8 4.0 4.8 5.7 2.3 1.5 1.3 0.8 21.7 Total 671 32 45.3 39.5 80.3 0.6 2.9 3.6 3.7 2.1 0.9 1.8 0.4 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.