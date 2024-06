Jahlil Okafor quitte déjà l’Espagne pour retourner en Chine

L’expérience européenne de Jahlil Okafor n’aura pas duré longtemps. Après 11 matchs dans le championnat espagnol avec Saragosse (11.7 points, 5.1 rebonds de moyenne), le 3e choix de la Draft 2015 a décidé de partir.

L’intérieur de 27 ans avait quitté le club depuis quelques jours, face à l’intérêt d’autres équipes.

« Le garçon est très bien ici », avait expliqué Porfirio Fisac, le coach de Saragosse. « S’il part, pour moi, à ce stade de sa carrière, c’est une erreur. Il a joué 15 ou 20 matches et il est en bonne condition physique. C’est vrai qu’il a encore beaucoup de progrès à faire, mais on ne peut pas lui mettre plus de pression en termes de rythme. »

Victime d’une rupture du tendon d’Achille il y a quelques mois, Jahlil Okafor expliquait avoir rejoint Saragosse car le club ibérique l’avait approché malgré sa blessure, lui faisant confiance alors qu’il était au plus bas.

« Nous prenons soin de lui. S’il reste ici, sa carrière sera prolongée de dix ans » assurait ainsi Porfirio Fisac. « S’il va ailleurs, il jouera peut-être cinq ans. Tout dépend de l’endroit où se trouve l’argent et si vous voulez le gagner aujourd’hui ou plus tard. Chacun a sa propre façon de penser. »

Visiblement, Jahlil Okafor à court terme car Saragosse vient d’annoncer qu’il va rejoindre les Zhejiang Guangsha Lions, en Chine, pour lesquels il a déjà joué et qui lui ont fait une très grosse offre pour le faire revenir. Le club chinois a même payé sa clause libératoire à Saragosse pour boucler le transfert.

Pour rappel, cela fait désormais plus de deux ans que l’intérieur n’a plus foulé les parquets NBA, suite à un ultime passage chez les Pistons, après avoir porté le maillot des Sixers, des Nets et des Pelicans.