Tournois de Qualification Olympique : l’Espagne et la Slovénie, têtes de série

En attendant le tirage au sort des quatre groupes pour les Tournois de Qualification Olympique, la FIBA a désigné les quatre têtes de série, ainsi que constitué les différents chapeaux.

Dans le chapeau 1, les quatre têtes de série de ces tournois, et il s’agit de l’Espagne, de la Lettonie, de la Slovénie et de la Lituanie. On a donc quatre nations européennes, qui ne pourront donc pas s’affronter lors de cette phase ultime de qualification, qui désignera les quatre derniers qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris.

Voici la composition des six chapeaux.

1 : Espagne, Lettonie, Lituanie, Slovénie

2 : Brésil, Italie, Grèce, Pologne

3 : Porto Rico, Monténégro, République dominicaine, Finlande

4 : Nouvelle-Zélande, Géorgie, Mexique, Liban

5 : Croatie, Côte d’Ivoire, Angola, Philippines

6 : Égypte, Bahamas, Cameroun, Bahreïn

Des règles très précises pour la composition des groupes

Chaque Tournoi de Qualification Olympique accueillera deux groupes de trois équipes. Les pots 1, 4 et 5 alimenteront le groupe A, tandis que les pots 2, 3 et 6 alimenteront le groupe B. Les quatre hôtes seront répartis entre les tournois se déroulant dans leur pays.

Afin de préserver l’équilibre géographique entre les quatre tournois, les principes de tirage au sort suivants s’appliqueront :

– Il ne peut y avoir plus de deux équipes européennes dans chaque groupe et pas plus de trois équipes européennes dans chaque tournoi.

– Il ne peut y avoir qu’une seule équipe des Amériques par groupe.

– Il ne peut y avoir un maximum d’une équipe d’Asie et d’Océanie dans chaque tournoi.

– Il faut au minimum une équipe africaine dans chaque tournoi.

Même si rien n’est encore officiel, ce sont l’Espagne, la Lettonie, la Grèce et Porto Rico qui devraient accueillir les quatre Tournoi de Qualification Olympique, du 2 au 7 juillet 2024.