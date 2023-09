Jordi Fernandez : « L’Espagne est un animal blessé »

C’est un véritable 8e de finale que vont jouer dimanche le Canada et l’Espagne puisque les deux formations, considérées comme des outsiders pour la médaille d’or, ont eu la mauvaise idée de s’incliner respectivement face à la Lettonie et au Brésil. Deux revers surprises qui les placent dos au mur, et pour Dillon Brooks, le danger viendra d’abord des deux frères Hernangomez, Will et Juancho.

Le premier est meilleur marqueur et rebondeur des Espagnols, tandis que le second est le 2e meilleur marqueur. « Juancho est vraiment un bon joueur, et Willy est un super joueur » note l’ailier du Canada. « Les deux créent beaucoup d’avantage de taille pour leur équipe, et il va falloir qu’on égale leurs qualités physiques et qu’on joue plus dur qu’eux. »

Brooks sait qu’il devra s’occuper des deux, mais il prévient ses coéquipiers que l’Espagne, c’est d’abord un collectif. « Ils sont altruistes. Ils se partagent le ballon. Ils jouent ensemble depuis longtemps. Et c’est une équipe de grande taille. On va devoir les dominer au rebond. »

Pour RJ Barrett, le danger numéro 1, c’est… l’expérience. Face aux Canadiens se dressent les champions du monde et d’Europe en titre. « Le plus important, c’est leur expérience. Beaucoup d’entre eux ont gagné l’Euroleague. Ces gars jouent leurs vies dans leur basket FIBA. On va se retrouver face à ça. »

Jordi Fernandez face à ses compatriotes

Le mieux placé pour en parler, c’est Jordi Fernandez. Espagnol, le coach du Canada connaît mieux que ses joueurs les qualités de ses compatriotes. « Ils ont été battus et ils sont aussi blessés… L’Espagne est un animal blessé qui va essayer de se battre pour sa vie. »

Au final, son Canada est dans la même position, et c’est à l’équipe qui en voudra le plus. « C’est bien parce que tout le monde est touché… Et quand on est touché, on fait le nécessaire pour arranger les choses. En général, dans ce contexte, lorsque cela se produit, vous êtes prêt à relever le prochain défi. Je sais que nos gars ne sont pas contents. Nous avons regardé la vidéo, ils vont bosser et demain nous serons meilleurs. »