Franz Wagner, le sens et le goût des responsabilités

Maladroit en première mi-temps face aux Nuggets (3 points à 1/6), Franz Wagner a inscrit les 6 premiers points du Magic après la pause. Résultat : 24 points en deuxième mi-temps, à 10/12 au shoot !

Pourtant, l’ailier allemand assure n’avoir pas changé grand-chose dans son approche entre les deux périodes.

« J’ai juste essayé de faire les bonnes actions. Je réfléchissais sans doute un peu trop donc j’ai essayé d’être agressif et de faire les bons choix. J’ai trouvé du rythme dans le troisième quart-temps. »

Le champion du monde n’a pas encore réglé son shoot (43% de réussite dont 29% de loin) cette saison mais il est essentiel dans le bon début de campagne d’Orlando, qui pointe à la 2e place de l’Est avec 10 victoires pour 5 défaites. Et qui reste surtout sur cinq victoires de rang (Chicago x2, Indiana, Toronto et donc Denver).

Un groupe qui s’apprécie vraiment

Pour son coach, Jamahl Mosley, Franz Wagner est d’ailleurs le symbole de ce groupe qui s’est responsabilisé ces derniers mois, et qui a trouvé son identité, entre défense et altruisme.

« C’est leur équipe » assure le coach au sujet de ses joueurs. « C’est ce dont on parle depuis le début de la saison. C’est leur équipe. Quand on commence à s’approprier la défense et l’identité. Quand on commence à ne pas vous soucier de qui prend le tir, quand et comment. Ils adhèrent tous à ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la fin, mais Franz venait de marquer sur deux ou trois actions de suite, mais sur l’action suivante, il a appelé un système pour Paolo. Parce qu’il avait vu quelque chose. C’est énorme. C’est du leadership et c’est ne pas se soucier de savoir qui récupère les lauriers parce que lorsqu’on gagne, tout le monde réussit. »

Franz Wagner n’a ainsi pas hésité à attaquer Nikola Jokic en un-contre-un en deuxième mi-temps. Sur la fin de match, il a profité des « switchs » pour se débarrasser de la défense d’Aaron Gordon et jouer face à Michael Porter Jr. Histoire de réussir plusieurs paniers, avant de profiter de l’aide pour servir donc Paolo Banchero à 3-points.

« On a appris beaucoup de leçons les trois dernières années. Mais l’énergie a toujours été bonne dans le gymnase » conclut-il. « Et puis tout le monde s’apprécie. C’est aussi simple que ça. L’alchimie est très bonne, sur le terrain mais également hors du terrain. Pour être une très bonne équipe, c’est une chose importante que nous devons avoir, et puis c’est vraiment plus sympa de jouer avec des gars qu’on apprécie » conclut l’Allemand.